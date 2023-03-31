健康主題館／客製化癌症疫苗 國衛院取得重大進展

癌症不再是令人聞之色變的絕症，癌症「慢性病化」時代已經來臨。國家衛生研究院院長司徒惠康指出，國衛院在新藥探索上有完整生態系，在新藥開發、老藥新用、處方改良三大方向著力，並透過健康大數據資料庫建置，蒐集真實世界數據，加速藥物開發、藥品上市登記及健保納保評估。目前國衛院一項跨癌別的「癌症疫苗」計畫今年初獲衛福部食藥署核可，現正展開臨床試驗。

基因分析工具 助力研究

新冠疫情期間，疫苗話題掀起熱潮，免疫學家出身的司徒惠康表示，過去30年不少單位投入癌症疫苗研發，但因專一性癌症抗原不易尋找，發展「癌症疫苗」並不容易。過去十年因為基因分析工具進展，科學家較容易找出癌細胞與正常細胞不同的抗原表現，進而設計出癌症疫苗。

司徒惠康指出，國衛院癌症研究所團隊歷經二年的努力，在今年二月取得食藥署核可，開始進行一項癌症疫苗的臨床試驗。該研究以胰臟癌、膽管癌為主，藉由精密基因定序及AI技術找尋出癌細胞中特定的突變抗原片段，以及分離出患者自身抗原呈現細胞「樹突狀細胞」，兩者結合後經過培養，再打回患者身上，預期可在患者體內誘發免疫反應，進而有效清除癌細胞。

國衛院在新藥探索上有完整生態系，在新藥開發、老藥新用、處方改良三大方向著力。圖／123RF

兩種腫瘤 動物驗證有效

國衛院感染症與疫苗研究所自行開發並取得專利的「脂質化重組蛋白」及「靶向抗原」兩種技術，也將用於開發癌症疫苗。司徒惠康說，靶向抗原技術是利用大多數腫瘤都會有高表現的生存素為抗原，預期可應用到不同種類的癌症治療。目前已在兩種腫瘤的動物模式驗證其療效，並完成初步毒理試驗驗證其安全性，持續朝臨床研究邁進。

此外，國衛院同步進行mRNA與DNA的癌症疫苗開發，在肺癌研究上顯示具有抗癌能力，將持續提升其抗癌效果、測試其他癌別治療，並合併傳統治療方法，希望盡速進入臨床試驗。

司徒惠康表示，國衛院設有生技與藥物研究所、癌症研究所，以及生醫工程與奈米醫學研究所，是國內少數在新藥探索上具有完整生態系的機構，也正積極進行新藥開發研究。

處方改良 可減少副作用

司徒惠康指出，國衛院在過去20餘年，研發出至少十個以上針對不同疾病的候選藥物，目前已有七個進入臨床測試階段，其中不乏癌症新藥，「再經過一段時間，就有機會找出針對不同癌別的有效治療藥物。」

「國人罹患癌症的基因突變型態，跟國外未必相同，國際的標準治療方式不見得適用於國內患者。」司徒惠康表示，藥物的「處方改良」係針對國際行之有年的標準處方進行優化，透過更改使用的藥物種類，降低藥物副作用，並提升療效。過去膽道癌國人罹病後預後極差，國衛院團隊近期開發一項膽道癌的處方改良，明顯減少副作用，患者的存活率及存活時間皆有上升，「提供國內癌症患者最直接的幫助。」

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