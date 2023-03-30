最棒兒童節禮物！FDA核准6個月齡異膚寶寶可用生物製劑

異位性皮膚炎盛行率增好發於嬰幼兒，許多孩子從小飽受破皮搔癢之苦，難以入眠。生物製劑已被證實能提升療效且安全，副作用遠低於類固醇和免疫抑制劑，我國下修生物製劑適用年齡，即起，6個月大嬰兒若患有異位性皮膚炎也能使用。不過，健保僅給付12歲以上中重度患者，6個月至未滿12歲孩子每4周打一針仍需自費一萬。

美國FDA去年核准異位性皮膚炎生物製劑，適用年齡從6歲下修至6個月，國內自3月27日起也跟進下修年齡。

兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長洪志興表示，嚴重異位性皮膚炎是兒童免疫科醫師最頭痛的一種病，也是許多家長的錐心之痛，但病人愈來愈多。

洪志興表示，台灣兒童異位性皮膚炎的盛行率，從1985年的3.7％上升到2019年的11.3％，最年幼可能出生一個月就發病。過去，症狀嚴重的孩子只能用強效免疫抑制劑或類固醇，一用就是幾10年，甚至一輩子，肝腎功能和造血功能恐因此受損，生物製劑不但效果好也更安全，6個月以上的孩子就可以用。

兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會秘書長姚宗杰表示，食藥署本周核准6個月以上中重度異位性皮膚炎的孩子可以用藥，是今年最重要的「兒童節禮物」。

姚宗杰表示，兒童是異位性皮膚炎病友的最大宗，兒童免疫系統尚未發展健全，若沒有好好治療，五成以上患者，長大後會演變出更多過敏性疾病，如氣喘、過敏性鼻炎等，及早給予安全有效的藥物，孩子少受很多苦、生長發育不受影響。

「那種癢，像螞蟻在皮膚上爬整晚」新北市土城醫院皮膚科主任楊靜宜說，病童曾經這樣描述晚上無法睡覺的痛苦，令人心疼的是，6成異位性皮膚炎是在出生2到3個發病，過程中晚上無法睡覺、白天無法專心上課，家長照顧孩子也很辛苦，但傳統藥物副作用太多，令家長卻步，許多人都希望等到長大就好了，但就是大約有3成的病童屬於中重度，長大也不會緩解，如果沒有積極治療，症狀只會愈來愈嚴重。

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜表示，他女兒小時候就有異位性皮膚炎，他和太太晚上常因照顧孩子而無法睡覺，全家人仰馬翻，家長和孩子的苦他都感同身受。

朱家瑜表示，現在生物製劑的問世，是國際公認能相當改變病童一生的藥物，不但能有效改善症狀，讓孩子不再全身搔癢、破皮流湯，可以好好睡覺、擁有完好的皮膚障蔽，最新統合分析也證實能將後續孩子得到過敏性鼻炎、氣喘的發生率降低四成以上。

楊靜宜表示，生物製劑類似於標靶治療，可以精準壓制免疫系統中的「叛軍」，讓症狀大為改善，又沒有傳統用藥那些後令人卻步的副作用，可達到長期穩控疾病之效。

朱家瑜說，美國FDA去年就根據最新實證，將適應症下修到6個月以上，台灣食藥署這次動作很快，是亞洲數一數二跟進的國家。雖然健保目前尚未給付，孩子四周打一針仍須自費一萬多元，但隨著症狀逐漸受控，有些人可以逐漸拉長間隔，數個月打一次、甚至一年打一次，仍維持穩定不復發。