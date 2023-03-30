聯合報系推動永續 深入附近鄰里

聯合報系今天（30日）在新北市汐止區的樟樹里與忠孝里辦公室各舉辦一場講習，告訴家有失能、失智或身心障礙家人的里民，有哪些社會資源可以用，該如何申請。這也是聯合報系為了推動永續，與社區共榮，首次舉辦的睦鄰活動。

聯合報系永續長羅國俊表示，聯合報系去年起推動ESG（環境、社會、公司治理），第一年著眼於節水節電、安裝太陽能板等環境永續工程，今年起加入S，即友善職場及社會關懷，因此針對報系內部員工及社區里民舉辦講座。

汐止區樟樹里的吳小姐說，她先生和兒子都已過世，她深知照顧者的壓力。如今只剩20歲的孫子和她相依為命。她現在要做的就是養好身體，當一名有活力的長者，不要讓孫子成為下一個照顧者。就算孫子當了照顧者，也要知道如何尋求資源。

忠孝里的雅欣說，她的公公今年初得了胃癌合併失智，小姑還為此留職停薪，白天專心照顧老人家，晚上再由她的先生下班後接手照顧，她很心疼自己先生和小姑，聽完講習，她決定要馬上申請「長照四包錢」。這兩場講座是由聯合報系邀請中華民國家庭照顧者關懷總會主任葉綺茵，直接進入社區主講，她表示政府有提供「長照2.0」的相關資源及給付服務，包括(1)照顧及專業服務。(2)交通接送服務。(3)輔具及居家無障礙環境改善服務。(4)喘息服務。許多人卻不知道有這些資源可以申請，任由自己被壓得喘不過氣來，甚至衍生家庭悲劇。樟樹里長高名杉表示，公部門有很多資源，但百姓未必知道，聯合報系可以和里辦公室合作，帶給里民有用的資訊，是很好的合作模式。 忠孝里長丁彥伶說，她有豐富的照顧經驗，也常有里民詢問她該如何尋求長照資源，因為牽涉太多細節，她老擔心自己無法一語道盡。當聯合報系願意和里辦公處合作開辦這場長照講習時，立刻打中她的痛點，她非常歡迎。為了鼓勵里民參與，聯合報系的關係企業─聯合數位文創也提供了帆布購物袋當成禮品贈送給每一位參加講習的里民，鼓勵里民減塑，上市場少用攤位提供的塑膠袋。