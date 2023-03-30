1、2月電子發票中獎獎金超過26.3億元 幸運兒共94位

財政部今公布112年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張，並公布中獎清冊，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項幸運得主計有94位，獎金合計超過26.3億元。

今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎獎號為「06634385」。獎金200萬元的特獎號碼為「66882140」。頭獎（20萬元）3組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。

財政部今表示，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項幸運得主計有94位，獎金合計超過新臺幣26.3億元。財政部表示，94位中獎得主中，計62位使用載具儲存雲端發票，其中手機條碼26位，會員載具24位，跨境電商電子郵件6位，公用事業載具5位，捐贈1位。

賦稅署表示，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具及儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台完成領獎帳戶設定，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及4‰印花稅；未設定領獎帳戶者，且未列印電子發票證明聯，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。

財政部鼓勵民眾於消費時多利用載具儲存雲端發票，並完成雲端發票四部曲：（1）安裝統一發票兌獎APP、（2）申請或綁定手機條碼、（3）設定領獎帳戶、（4）設定載具歸戶，立即享有自動對獎、中獎主動通知、獎金直接入帳、避免發票遺失或忘記領獎，還能享有雲端發票專屬獎，每期包含一百萬元獎30組、二千元獎1萬6千組、八百元獎10萬組及五百元獎215萬組，對獎機會多1次。

賦稅署表示，自100年1-2月期起，統一發票每期開出1組特別獎，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票後，截至111年11-12月期累計72期，可兌領特別獎中獎發票共有963張，已兌領708張，創造了708位千萬富翁。

另外，為便利民眾儲存及管理電信帳單雲端發票，財政部和國內五大電信業者合作，推動以手機條碼載具作為電信帳單雲端發票載具，可享有電信帳單雲端發票，無須每期歸戶並可統一管理。