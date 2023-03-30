長榮航空闢台北-克拉克航線 展望轉機商機

便利往返台灣與菲律賓旅客，展望轉機商機，長榮航空今天首航台北－克拉克航線，是繼馬尼拉、宿霧後第三個菲律賓航點，合計每周有35班直飛菲律賓3航點。

慶賀開闢航線開闢，長榮航空在桃園國際機場舉行首航儀式，桃園國際機場公司董事長楊偉甫、航空警察局長邱文亮、馬尼拉經濟文化辦事處魏珮柔駐台副代表等人(Ms. Alice Q. Visperas)，受邀共同剪綵。

長榮航空總經理孫嘉明表示，自1992年開闢馬尼拉航線，30多年持續深耕菲律賓市場，現在台北－馬尼拉每日飛航3班、台北－宿霧每日1班，加上今天開航每日1班台北－克拉克航線，每周將有35班飛往菲律賓3個航點規模。

孫嘉明說，台北-克拉克航線開闢，不只是便利往返台灣與菲律賓的旅客，也看好轉機商機；長榮航空多年布建的北美、歐洲航網發揮綜合效應，在今天首航班的旅客當中，超過8成是來自於歐美的轉機旅客，展現桃園國際機場在亞洲轉運樞紐地位與便利。