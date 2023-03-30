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慈暉關懷學園為安置少年蓋新家 經費還缺2千萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
高雄慈暉關懷學園董事長謝東宏今主持動土典禮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充等都參與動土祈福儀式。圖/頂新和德基金提供
高雄慈暉關懷學園董事長謝東宏今主持動土典禮，頂新和德文教基金會創辦人魏應充等都參與動土祈福儀式。圖/頂新和德基金提供

台灣每年超過3000名孩子被迫離開原生家庭，走入安置機構，過去17年，高雄慈暉關懷學園陪伴超過180位兒少度過黑暗、撕掉標籤，今天舉行新家園動土典禮，完工後將提供36位高關懷青少年更好的安置處所。雖然學園以自籌頭期建設資金，但目前仍有2000萬缺口，呼籲大眾支持新家園新建計畫。

慈暉關懷學園是高雄地區唯一受到法院委託安置輔導少年的安置機構，提供日常照顧和教育輔導，也安排技職課程幫助園生進入和適應職場，新家選擇市郊但不偏遠的地方，讓孩子融入社區生活，新家將優化環境設備，如球場、烘焙與餐飲教室、實習教室、宿舍。

疫情加上房屋租約到期，慈暉學園面臨龐大經濟壓力，為提供青少年們長久穩定的家園，從2019年起展開「慈暉關懷學園新家園興建計畫」，頂新和德文教基金會從五年前陸續透過「食公益」、「將才學堂烘焙技職計畫」等不同專案支持慈暉學園，更率先捐出100萬元作為籌建家園經費。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，看到慈暉學園全心全力投入，希望更多人共同協助支持，繼續幫助孩子們翻轉人生、找到夢想。去年開始，基金會也與慈暉關懷學園創辦的烘焙品牌「蘋果綠」合作，由基金會提供免費行銷平台「愛的GOOD力」，讓專業老師和孩子們共同研發製作的美味烘焙餅乾和糕點上架販售，透過行銷宣傳協助慈暉學園提高知名度曝光，邀請民眾「買吃的做公益」。

慈暉關懷學園新家園總體建設經費概估需6000萬，目前雖已籌措頭期建設資金，但後續經費仍有2000萬缺口，誠摯邀請大眾支持慈暉新家園興建計畫，或購買「蘋果綠」烘焙商品支持。

烘焙 魏應充

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