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兒少異位性皮膚炎問題 醫籲把握6歲前積極治療

中央社／ 台北30日電

異位性皮膚炎往往反覆發作，患者半數在兒童、青少年時期發病。醫師提醒，6歲以下嬰幼兒占最多，令家長憂心，籲把握6歲前積極治療，配合多方照護，異膚兒童也能快樂享受童年。

異位性皮膚炎慢性發炎且反覆發作的皮膚疾病，經評估是皮膚病中最嚴重病症，病友常用「癢到骨頭裡」形容，主要表現症狀包括嚴重搔癢、紅斑、丘疹、皮膚乾燥無光澤，但反覆搔抓破皮滲液，長期下來易造成皮膚苔癬化，變得又厚又硬。據統計，台灣約每10名兒童就有1人罹病。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會秘書長姚宗杰今天下午在一場衛教記者會中指出，異位性皮膚炎患者中，6歲以下嬰幼兒所占比例最高，且大部分2到3個月時就發病，也是最讓家長憂心的族群。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長洪志興表示，異位性皮膚炎搔癢特別好發於夜間，嬰幼兒半夜搔抓造成睡眠品質變差，容易影響生長激素分泌與發育。

此外，嬰幼兒異膚反覆發作，長期也會增加焦慮憂鬱、傷口感染甚至須住院治療的風險，對未來人格發展與成長易有不良的發展，就連家人的生活，包括睡眠、經濟與人際關係也面臨巨大壓力，尤其是媽媽，經常被責怪為不用心照顧孩子。

新北市立土城醫院皮膚科主任楊靜宜說明，臨床針對嬰幼兒異膚，會依據病情嚴重程度而給予不同強度的藥物，但嬰幼兒發育尚在起步階段，長期使用類固醇容易有皮膚變薄萎縮、肥胖、影響發育等副作用隱憂。

隨著醫療進步，目前也有安全性高且有助長期穩控疾病的生物製劑可以選擇。楊靜宜表示，傳統治療方式是一視同仁地要求全部軍隊乖乖聽話，而生物製劑則是精準鎖定叛亂的軍隊做壓制，影響層面小，安全性高，6個月以上寶寶也能在醫師建議下使用，幫助長期穩控異膚。

醫師提醒，嬰幼兒異膚治療要趁早，把握6歲前積極治療，配合多方照護，定期回診、持續用藥、做好保濕，異膚兒童也能像其他小孩一樣，快樂享受童年。

異位性皮膚炎 醫師

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