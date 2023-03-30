清明連假南部訂房率飆8成 國道、省道管制措施一次看

清明連假將至，根據交通部觀光局統計，連假期間以第2日訂房率較高，南部地區最高達8成，宜花東地區達7成。高速公路局預估各地將湧現大量旅遊車潮，國道規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等管制措施；公路總局也實施路段階段性封閉措施，提醒民眾出遊留意。

高公局表示，連假期間高乘載管制為4月1日清晨6點至中午12點，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山；4月2日至5日每天下午1點至晚間6點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。

公路總局指出，連假期間台9線蘇花路廊蘇澳(南向)、蘇花改(雙向)、崇德(北向)路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施。台61線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升西濱公路行車效率。

在大眾運輸部分，高鐵共加開262班次列車（南下114班、北上148班），總計7天提供1257班次列車的旅運服務。台鐵4月1日至5日每日開行湖口－花蓮間區間快車2列次，共10列次，加開東部幹線返鄉及返工實名制列車各4列次，合計8列次，以及加開東部幹線紅眼列車返鄉返工各1列次。

另外，國道客運也推出票價及轉乘優惠鼓勵民眾搭乘，如87條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠，及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠。