2023高雄智慧城市展開跑 遠傳電信獲頒「智慧城市創新應用獎」

第二屆「高雄智慧城市展」今天（3月30日）開展，遠傳電信總經理井琪以台灣智慧城市產業聯盟會長身份應邀出席開幕典禮。遠傳今年以「遠傳大人物．淨零數位雙轉型」為主題，在北、高兩地同步參展，在高雄的展出更聚焦創新應用融合在地需求，包括交通低碳解決方案、智慧警政等，加速高雄產業數位轉型、城市永續發展，同時遠傳5G遠距診療服務更獲本屆「智慧城市創新應用獎」殊榮，象徵遠傳科技創新能力備受肯定。

遠傳響應國家公共衛生政策，率先推出5G遠距診療服務，至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所實施，嘉惠261個偏鄉村里的民眾；去年起更進一步在台東縣推動「視網膜病變AI防治機制」，協助衛生所迅速辨別病變，高準確率能有效輔助醫師掌握病情程度、視網膜損傷位置，用科技降低病人病變風險，榮獲「2023智慧城市創新應用獎－企業創新應用組」，今天由高雄市長陳其邁頒獎給予肯定，總經理井琪親自受獎。

井琪表示，遠傳不僅致力於推動偏鄉、離島的遠距醫療，今年響應政府政策，面對台灣社會龐大的高齡長照跟慢性病的醫療需求，擴大支援社區醫院與診所，協助基層醫療機構無痛轉型遠距視訊診療，提升醫療可近性，相信5G科技能讓醫療照護沒有距離，透過線上看診可省去病患就醫、回診的舟車勞頓，減少交通往返也能減少碳排放，為環境永續盡一份心力。

遠傳推出眾多智慧交通解決方案，「智慧路口」為其中一大亮點，以5G結合C-V2X技術，提供高雄市輕軌駕駛危險預警，降低事故發生率。遠傳更於今年協助桃園市府交通局，擴大智慧交通安全路口防護計畫，預計在年中將完成27處「路口防護告警系統」、5處「行人穿越警示系統」兩大防護系統，累計數量將成為全國之最，藉此降低駕駛人行車速率、提升用路人行走的安全性，這項治理創新應用在展期備受關注。