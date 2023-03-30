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輸尿管過窄婦人受結石所苦 醫用這招讓她破涕為笑

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師邱鴻傑。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師邱鴻傑。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名62歲婦人飽受尿路結石所苦，每幾年就得「夾石頭」，卻因先天性輸尿管狹窄，手術前得先置放導管，兩周後才能取石，讓她痛苦不堪。亞洲大學附屬醫院醫療團隊評估後，決定採用超細軟式輸尿管鏡，以致能順利到達結石位置，利用雷射把結石擊碎粉塵化，再一舉夾出，順利完成手術，終於讓婦人破涕為笑。

泌尿科醫師邱鴻傑說，患者屬於腎結石好發體質，每隔幾年就得到醫院安排手術取石，但患者輸尿管天生比較狹窄，一般輸尿管鏡總是無法直達病灶，往往得先置放雙J導管，靜置2周撐開輸尿管後才能夾出石頭。

最近婦人發現右側輸尿管及左側腎盂各有1顆1.5公分、1公分大的結石，且出現腎臟發炎、多日高燒不退等症狀，疼痛程度超過以往。醫療團隊先藉由經皮穿腎引流導管，抽出200多c.c.膿液，讓她稍稍舒緩疼痛感，但婦人想到得再等2周才能取出結石，讓她心情跌落谷底，直問有沒有折衷方案。

醫療團隊評估後，決定採用超細軟式輸尿管鏡取石，也就是將約1公尺長的細條狀軟鏡從尿道進入，經由膀胱、輸尿管一直到腎臟，等發現結石後，再利用高功率鈥雷射把結石擊碎粉塵化，再以吸出及自然排出方式完成任務，術後結果患者直說輕鬆多了。

邱鴻傑說，結石治療方式包括體外震波、經皮腎臟取石及軟式輸尿管鏡碎石等3種，以後者具有無傷口、成功率高、復原快等優點漸成主流，但不少患者仍因輸尿管過於狹窄，增添手術困難度。

他說，文獻統計，尿路結石患者中，輸尿管過度狹窄，也無法事先透過影像檢查得知狹窄狀況，因此經常得重複接受手術。所幸採用新式器材後，除可提高成功率、縮短疼痛時間，也可降低放置導管後所產生的腫脹及不適感，對患者來說是一大福音。

邱鴻傑說，微小腎結石多半不會造成疼痛，甚至即便腎臟充滿大顆結石也會無感，但如果出現腰痛、血尿、發燒畏寒或排尿有灼熱感等狀況，就得當心結石找上門，建議民眾平時要多補充水分及蔬菜，減少攝取高鹽、油炸及麻辣食品，也要減少高草酸食物如啤酒、茶、堅果等；若本身有家族結石病史，更應該注意身體警訊，早期預防、治療。

患者 手術 團隊

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