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4月2日前水氣較多！清明連假出遊或祭祖 這兩天天氣最適合

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
清明連假將屆，若要安排出遊或祭祖，中央氣象局指出，4月3日、4日是天氣相對穩定日子。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
清明連假將屆，若要安排出遊或祭祖，中央氣象局指出，4月3日、4日是天氣相對穩定日子。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

清明連假將屆，若要安排出遊或祭祖，中央氣象局最新預報指出，4月3日、4日是天氣相對穩定的日子；連假初期，因雲雨區東移，周末斷續有短暫雨；下周一、二天氣回穩，午後山區有雨；收假開工日則有鋒面接近徵兆，中部以北降雨機率上升。

中央氣象局預報員葉致均受訪指出，明天天氣跟今天差不多，台灣附近還是以東北風環境為主，華南雲雨區仍會東移。他說，從目前預報來看，東半部地區、中部以北，仍有降雨機會，不過若水氣有多一點的話，中部平地可能零星飄雨。

葉致均說，到了周六、周日，受華南雲雨區東移影響，北部、東半部地區會有局部短暫陣雨，中部地區也有零星降雨，目前看來4月1日水氣會多一點，4月2日水氣慢慢減少，4月3日、4日是連假中天氣相對穩定的日子，風向吹東風、東南風，降雨情況還是以迎風面東半部情況為主，午後中部以北山區，也會有局部短暫陣雨，

他說，4月5日則要看北方鋒面接近程度，鋒面若較晚下來，天氣就會跟4月3日、4日一樣；若鋒面快接近，北部、東半部、中部、花東就會陸續有降雨情況，不過，後續天氣仍要持續觀測。

中央氣象局說，下周一、二天氣回穩，午後山區有雨；收假開工日則有鋒面接近徵兆，中部以北降雨機率上升。圖／中央氣象局提供
中央氣象局說，下周一、二天氣回穩，午後山區有雨；收假開工日則有鋒面接近徵兆，中部以北降雨機率上升。圖／中央氣象局提供

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