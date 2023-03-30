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大溪木藝館攜品牌推2條旅遊路線 即日起上網報名

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪木藝生態博物館在成立8週年之際，與永續旅行品牌島攜手推出文化體驗遊程品牌「放大大溪」，並推出旅人及親子2條不同的文化體驗路線。圖／文化局提供
桃園大溪木藝生態博物館在成立8週年之際，與永續旅行品牌島攜手推出文化體驗遊程品牌「放大大溪」，並推出旅人及親子2條不同的文化體驗路線。圖／文化局提供

桃園大溪木藝生態博物館在成立8週年之際，與永續旅行品牌島攜手推出文化體驗遊程品牌「放大大溪」，並推出旅人及親子2條不同的文化體驗路線，將於今年4至5月舉辦10場主題遊程，即日起開放報名。

桃園市文化局表示，大溪擁有豐富歷史及自然風景，藉由「放大大溪」文化體驗遊程，透過宏觀及微觀2種方式及「悠遊河階、玩木學藝、走街串巷、市集百味、樂活農趣」5大面向，品味大溪。

「旅人線」以宏觀放大角度，遊程將深度走訪商業與人文造就不同街景的老城區及市場，到木器行吃一頓質感午宴體驗木香環繞，也將前往北台灣最具規模的有機社區「康莊休閒農業區」手作康普茶，透過發酵食放大食物的原汁原味，從食物聊永續。

「親子線」則由微觀放大的視角，像豆干超級比一比可了解大溪人因早年集水區的良好水質，造就遠近馳名的豆干等飲食文化與生活痕跡；走街串巷喝聰明水破解老街秘密，也讓親子一同戰鬥陀螺，體驗大溪人因應地利取材之便而創作出的手作童玩。

文化局長邱正生表示，參加遊程的民眾，可獲得限定木製紀念品「放大鏡」，將大溪木藝帶回家。詳細活動內容及報名方式，請至島內散步粉絲專頁或大溪木藝生態博物館官網查詢。

桃園市副市長蘇俊賓今也說，大溪有許多民間街角館一起為推廣大溪文化共同努力，今頒發授證獎牌，感謝32家街角館與共學行動夥伴用心投入，在第一線引領民眾體驗大溪多元文化。

親子 桃園 文化局

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