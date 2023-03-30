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愛滋感染者表謝意 醫護應援咖啡車抵奇美醫院

中央社／ 台南30日電

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會舉辦「醫護應援咖啡車巡迴活動」，今天開抵奇美醫學中心，免費請醫護人員喝咖啡，並透過咖啡杯上的文字，表達愛滋感染者對醫護的感謝。

奇美醫學中心透過新聞稿指出，此活動以推動良好醫病關係為目標，主辦單位向感染者募集「對醫護人員的感謝話語」，並印於咖啡杯上，從27日至明天共巡迴16所醫療院所發送咖啡，將感染者的感謝傳達給醫護人員，今天抵達奇美，不少醫護人員也前往享用。

奇美醫學中心加護醫學部暨感染科主治醫師杜漢祥告訴中央社記者，隨著醫藥進步，人類免疫缺乏病毒（HIV）感染已是可控制的慢性感染，只要按時服藥，個案不僅可享有健康生活，壽命也不再因病毒感染而受影響，而且服藥控制到血液中病毒量測不到時，病毒也不具有傳染力。

杜漢祥指出，過去社會對於HIV感染者存在偏見與歧視，病友就醫時常受到不必要的壓力與傷害，奇美醫學中心除了將照護知識納入員工及醫學生教育訓練，也透過不同活動推廣友善醫療重要性，強化醫護人員對HIV感染者的尊重與關懷，讓感染者能安心就醫。

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