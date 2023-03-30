貨車違規裁罰標準上路 超重、超速、酒駕累犯最高罰9萬

貨車超重、載運貨物未確實綑綁、超速等違規平均每月高達數百件，但過去開罰額度為9千至9萬元，未有明確開罰基準。交通部公路總局現訂出標準，超重初犯開罰9千元，累計達10件以上罰公司9萬元；載運貨物未確實綑綁達5次也開罰公司9萬元；駕駛嚴重超速逾60公里或危險駕駛，累犯違規2件則罰公司1萬元，4件以上罰6萬元，即起上路。

根據統計，貨運三業平均每月超重違規達613件；載運貨物未確實綑綁，造成貨物滲漏、飛散、脫落、掉落之違規件數約133件；違反裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛等約123件；危險駕車、行車速度超過規定最高時速60公里、任意變換車道、非遇突發狀況任意減速或於車道中暫停違規件數約6件。

根據公路總局最新裁罰基準，貨運三業若有超重情況，違規累計達6件可處該公司1萬元罰鍰、違規達7件罰3萬元、違規達8件罰5萬元、違規達9件罰7萬元、違規10件以上罰9萬元。另超載逾20公噸至30公噸以下者，吊扣該違規車輛牌照1個月；超載逾30公噸以上者，吊扣該違規車輛牌照2個月。

若貨運三業駕駛因載運貨物未確實綑綁，造成貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，違規件數達2件以上，第1次處該公司1.8萬罰鍰、第2次罰3.6萬元、第3次罰5.4萬元、第4次罰7.2萬元、第5次罰9萬元，2個月統計一次。

另外，貨運駕駛若危險駕車、超速超過60公里、任意變換車道、非遇突發狀況任意減速或於車道中暫停，違規第2件可罰公司1萬元、第3件罰3萬元、第4件以上罰6萬元。駕駛違規酒駕1件開罰公司9千元，並吊扣違規車輛牌照1個月；2件處公司3萬元罰鍰，並吊扣各該違規車輛牌照2個月；3件以上處5萬元罰鍰，並吊扣違規車輛牌照3個月。