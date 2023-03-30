快訊

費鴻泰兒子被控辱同學「婊子、垃圾」 檢方指一點認無悔意求重判

貨車違規裁罰標準上路 超重、超速、酒駕累犯最高罰9萬

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
貨運三業超重違規平均每月高達613件，開罰額度為9千至9萬元。圖／公路總局提供
貨運三業超重違規平均每月高達613件，開罰額度為9千至9萬元。圖／公路總局提供

貨車超重、載運貨物未確實綑綁、超速等違規平均每月高達數百件，但過去開罰額度為9千至9萬元，未有明確開罰基準。交通部公路總局現訂出標準，超重初犯開罰9千元，累計達10件以上罰公司9萬元；載運貨物未確實綑綁達5次也開罰公司9萬元；駕駛嚴重超速逾60公里或危險駕駛，累犯違規2件則罰公司1萬元，4件以上罰6萬元，即起上路。

根據統計，貨運三業平均每月超重違規達613件；載運貨物未確實綑綁，造成貨物滲漏、飛散、脫落、掉落之違規件數約133件；違反裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛等約123件；危險駕車、行車速度超過規定最高時速60公里、任意變換車道、非遇突發狀況任意減速或於車道中暫停違規件數約6件。

根據公路總局最新裁罰基準，貨運三業若有超重情況，違規累計達6件可處該公司1萬元罰鍰、違規達7件罰3萬元、違規達8件罰5萬元、違規達9件罰7萬元、違規10件以上罰9萬元。另超載逾20公噸至30公噸以下者，吊扣該違規車輛牌照1個月；超載逾30公噸以上者，吊扣該違規車輛牌照2個月。

若貨運三業駕駛因載運貨物未確實綑綁，造成貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，違規件數達2件以上，第1次處該公司1.8萬罰鍰、第2次罰3.6萬元、第3次罰5.4萬元、第4次罰7.2萬元、第5次罰9萬元，2個月統計一次。

另外，貨運駕駛若危險駕車、超速超過60公里、任意變換車道、非遇突發狀況任意減速或於車道中暫停，違規第2件可罰公司1萬元、第3件罰3萬元、第4件以上罰6萬元。駕駛違規酒駕1件開罰公司9千元，並吊扣違規車輛牌照1個月；2件處公司3萬元罰鍰，並吊扣各該違規車輛牌照2個月；3件以上處5萬元罰鍰，並吊扣違規車輛牌照3個月。

車道 酒駕

延伸閱讀

酒駕累犯公布「無碼照」有效 南市：1年死傷少近200人

今年使用牌照稅額657.7億 4月1日開徵5月2日截止

普悠瑪超速出軌釀18死 司機員尤振仲再判撤職停止任用4年

無照又酒駕撞死恩愛夫妻 20歲男教唆少年頂罪重判8年半

相關新聞

清明連假出遊或祭祖 這兩天天氣最適合

清明連假將屆，若要安排出遊或祭祖，中央氣象局最新預報指出，4月3日、4日是天氣相對穩定的日子；連假初期，因雲雨區東移，周...

貨車違規裁罰標準上路 超重、超速、酒駕累犯最高罰9萬

貨車超重、載運貨物未確實綑綁、超速等違規平均每月高達數百件，但過去開罰額度為9千至9萬元，未有明確開罰基準。交通部公路總...

勞資兜不攏！ 台鐵工會再揚言不排除罷工「絕不退讓」：箭在弦上

台鐵明年1月公司化，對償債基金的債務處理方式，台鐵工會與交通部意見分歧，勞資兜不攏。台鐵工會昨開記者會表示，4月10日前...

1-2月期發票14張中千萬 200萬元的特獎有12張

財政部今公布112年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。

清明連假祭祖旅遊 國內航線加開三波加班機

清明連假將屆，因應返鄉祭祖旅遊需求，民航局表示，國內航線已陸續加開三波加班機，預計提供1846架次、17萬5094個座位...

首批新車安全評等結果出爐 TOYOTA 2車款獲五星

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，去年10月選定TOYOTA CORO...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦