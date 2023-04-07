春夏換季「毛」超多？獸醫師傳授「換季保健3招」，照顧毛小孩好放心

每到季節交替之際，許多人都會噴嚏打不停，鼻水流不完，皮膚也容易發癢。而毛小孩在入夏、入冬之際，除了會出現季節性換毛，同樣也會面臨換季敏感問題。毛小孩的換季敏感症狀和人類不太一樣，毛爸媽該如何照護才能幫助寵物緩解換季不適？並且把握換毛期，讓毛小孩的毛髮更亮麗！

春夏之際，毛小孩除了出現季節性換毛，也常見換季敏感問題。 (圖／吳彥鋒 攝影)

哈啾、沒胃口、癢不停，是換季正常反應嗎？季節交替時，可以從哪些地方觀察家中毛小孩的健康狀況呢？獸醫師蔡曼琳表示，台灣夏天氣候潮溼悶熱，春夏之際忽冷忽熱，天氣變化莫測，毛小孩的身體難免會無法適應，主要反應在呼吸道、腸胃及皮膚3方面：

毛小孩換季注意事項1>>皮膚問題春夏溼度高，空氣中的花粉、塵螨、黴菌數量濃度可能會提升，誘發過敏性皮膚炎，造成毛小孩出現一些抓癢紅疹，也常見皮膚上出現結痂皮屑，甚至會有脫毛的狀況等。

毛小孩換季注意事項2>>腸胃問題-在季節交替的時候，腸胃比較敏感的毛小孩，可能會出現各種腸胃道不適的症狀，連帶影響食慾以及排便狀況。

毛小孩換季注意事項3>>呼吸道問題-春夏空氣中的過敏原大增，狗狗貓貓也和人類一樣，會對花粉、塵螨過敏，所以在季節交替期間可能會出現一些呼吸道症狀，像是打噴嚏、流眼淚等。

毛小孩換季過敏主要反應在呼吸道、腸胃及皮膚3方面。 (圖／吳彥鋒 攝影)

換季過敏有解！吃對食物養成健康好體質毛小孩不舒服，毛爸媽好心疼！針對毛小孩各式過敏反應，家長們該如何緩解及預防？蔡曼琳醫師提出「換季保健3招」，幫助毛小孩在日常生活中增強免疫力，避免惱人的換季問題纏身！

換季保健第1招>>選擇低敏飼料如果毛小孩本身較容易過敏，蔡曼琳醫師建議可以在餵食上做一些調整，選擇低敏飼料，像「法米納」有針對皮毛保健的藜麥飼料，是單一蛋白質來源，有助毛小孩減少接觸過敏原，並且富含Omega-3，能緩解皮膚發炎，對皮膚敏感的毛小孩來說是個不錯的選擇。

「法米納」皮毛保健藜麥飼料，單一蛋白質來源，有助毛小孩減少接觸過敏原。 (圖／法米納提供)

有些飼主認為無穀飼料比較好，其實不盡然。引起毛小孩過敏的原因不在於「無穀/有穀飼料」，而在於飼料的「成分」。有些穀物確實容易造成過敏，例如玉米、大豆等，也有一些穀類像是燕麥等，不易引起過敏，且富含營養價值。每個毛孩的體質不同，過敏原也「因毛而異」，飼主只需避開對毛孩容易產生過敏的成分，在挑選飼料時還是要以毛孩喜歡、適口性佳為主，選擇使用優質原料來源、低升糖指數的飼料，還可降低毛小孩肥胖及糖尿病風險。

引起毛小孩過敏的原因不在於「無穀/有穀飼料」，而在於飼料的「成分」。 (圖／吳彥鋒 攝影)

「法米納」另有完全不使用穀物的無穀系列，以及使用少量未精製穀物(燕麥、斯佩爾特小麥)的低升糖、低穀系列，提供毛小孩優質的營養成分，並且含有更高的膳食纖維，可以幫助消化、營養吸收。飼主可以根據毛小孩的體質，為寶貝選擇最適合的營養。

「法米納」有無穀系列，及使用少量未精製穀物(燕麥、斯佩爾特小麥)的低升糖、低穀系列，飼主可根據毛小孩體質選擇最適合的營養。 (圖／法米納提供)

換季保健第2招>>補充營養，提高防護力人體需要補充好油和好菌，毛小孩也同樣需要！蔡曼琳醫師建議家長在日常飲食中補充適合的營養品，可幫助提升免疫力，像「法米納」配方飼料就添加了益菌生和魚油，可加強腸胃道和皮膚保健。

換季保健第3招>>注意毛髮清潔除了在飲食方面搭起健康防線，家長也要經常幫毛小孩梳理毛髮，減少塵蟎或毛髮造成腸道和呼吸道問題，外出回家記得要選擇溫和、低敏、不刺激的清潔劑，幫毛小孩做好皮毛清潔，避免細菌、過敏原殘留在身體上。

多幫毛小孩梳理毛髮，可減少塵蟎或毛髮造成腸道和呼吸道問題。 (圖／吳彥鋒 攝影)

面對季節變換，各式狀況讓人手忙腳亂。為了毛小孩的健康，選對飼料，透過優質食材、均衡營養補足毛小孩滿滿的能量，不只能預防將來的健康問題，也能讓毛爸媽在日常照顧上，更加方便和安心。

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