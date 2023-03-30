勞資兜不攏！ 台鐵工會再揚言不排除罷工「絕不退讓」：箭在弦上

台鐵明年1月公司化，對償債基金的債務處理方式，台鐵工會與交通部意見分歧，勞資兜不攏。台鐵工會昨開記者會表示，4月10日前若未得善意回應，關閉協商大門，並發動國定假日不加班，甚至罷工，今再發聲明揚言「絕不退讓」，箭在弦上。

台鐵原規畫台鐵將移撥三塊精華地段土地成立償債基金，採50年償還1600億元短期歷史債務；不過，行政院主計總處不同意，認為應20年內償還，且僅三塊土地資產不足，要求增加適額土地或由台鐵公司償還。

不滿共識推翻，台鐵工會昨開記者會表示，4月10日前若未得善意回應，即關閉協商大門，並發動國定假日不加班，甚至罷工。台鐵工會秘書吳長智更說，一旦關閉協商大門，「無限上綱，隨時啟動」。

交通部長王國材昨天上午在立法院受訪表示，已請台鐵局長杜微溝通，在公司化最後一哩路，仍有爭議一起解決，共迎下階段。

台鐵工會今天下午再發布聲明表示，台鐵公司化，債務歸零是鐵路安全必要基礎，否則鐵路維修、人力維持等龐大支出，必定無以為繼，勢必就是犧牲行車安全。

台鐵工會表示，台鐵公司化，勞資雙方針對台鐵歷史債務，原已達共識，台鐵交付三塊土地由政府成立償債基金，但現內閣改組後，行政院主計總處不再演了，推翻之前共識，要求台鐵公司自己承擔負債，毫無誠信，甚至從50變25年，又變成20年清償完畢，償債時間怎麼計算？土地會不會回歸台鐵也是問號。

台鐵工會質疑，為何主計總處明確要求至少八筆特定的精華土地，其中是否涉及龐大利益，或喬好未來開發回饋？公司化時間定了，釋出地點選了，不管是主計總處或政府授意，是否白手套已介入？

台鐵工會強調，堅持原本協議共識，維持三塊土地做為償債基金，並且延續昨日理事會決議，國定假日不加班、罷工等陳抗活動繼續籌畫，絕不退讓。