快訊

費鴻泰兒子被控辱同學「婊子、垃圾」 檢方指一點認無悔意求重判

台中屋倒釀1死2待救 發現遭埋陳姓工人頭和手

勞資兜不攏！ 台鐵工會再揚言不排除罷工「絕不退讓」：箭在弦上

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵工會昨表示不排除發動國定假日不加班，甚至罷工，今再發聲明揚言「絕不退讓」，箭在弦上。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵工會昨表示不排除發動國定假日不加班，甚至罷工，今再發聲明揚言「絕不退讓」，箭在弦上。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵明年1月公司化，對償債基金的債務處理方式，台鐵工會與交通部意見分歧，勞資兜不攏。台鐵工會昨開記者會表示，4月10日前若未得善意回應，關閉協商大門，並發動國定假日不加班，甚至罷工，今再發聲明揚言「絕不退讓」，箭在弦上。

台鐵原規畫台鐵將移撥三塊精華地段土地成立償債基金，採50年償還1600億元短期歷史債務；不過，行政院主計總處不同意，認為應20年內償還，且僅三塊土地資產不足，要求增加適額土地或由台鐵公司償還。

不滿共識推翻，台鐵工會昨開記者會表示，4月10日前若未得善意回應，即關閉協商大門，並發動國定假日不加班，甚至罷工。台鐵工會秘書吳長智更說，一旦關閉協商大門，「無限上綱，隨時啟動」。

交通部長王國材昨天上午在立法院受訪表示，已請台鐵局長杜微溝通，在公司化最後一哩路，仍有爭議一起解決，共迎下階段。

台鐵工會今天下午再發布聲明表示，台鐵公司化，債務歸零是鐵路安全必要基礎，否則鐵路維修、人力維持等龐大支出，必定無以為繼，勢必就是犧牲行車安全。

台鐵工會表示，台鐵公司化，勞資雙方針對台鐵歷史債務，原已達共識，台鐵交付三塊土地由政府成立償債基金，但現內閣改組後，行政院主計總處不再演了，推翻之前共識，要求台鐵公司自己承擔負債，毫無誠信，甚至從50變25年，又變成20年清償完畢，償債時間怎麼計算？土地會不會回歸台鐵也是問號。

台鐵工會質疑，為何主計總處明確要求至少八筆特定的精華土地，其中是否涉及龐大利益，或喬好未來開發回饋？公司化時間定了，釋出地點選了，不管是主計總處或政府授意，是否白手套已介入？

台鐵工會強調，堅持原本協議共識，維持三塊土地做為償債基金，並且延續昨日理事會決議，國定假日不加班、罷工等陳抗活動繼續籌畫，絕不退讓。

台鐵公司化 債務 罷工

延伸閱讀

戴瑋姍質疑放寬規定恐助長寵物非法繁殖 新北動保處這樣說

烏克蘭「鐵人部隊」：鐵道上的無名戰爭英雄

商仲：首季投資市場年減6成 土地交易量墜跌

不排除再罷工！子法協商牛步 台鐵工會質疑政府無誠意解決公司化問題

相關新聞

4月2日前水氣較多！清明連假出遊或祭祖 這兩天天氣最適合

清明連假將屆，若要安排出遊或祭祖，中央氣象局最新預報指出，4月3日、4日是天氣相對穩定的日子；連假初期，因雲雨區東移，周...

貨車違規裁罰標準上路 超重、超速、酒駕累犯最高罰9萬

貨車超重、載運貨物未確實綑綁、超速等違規平均每月高達數百件，但過去開罰額度為9千至9萬元，未有明確開罰基準。交通部公路總...

勞資兜不攏！ 台鐵工會再揚言不排除罷工「絕不退讓」：箭在弦上

台鐵明年1月公司化，對償債基金的債務處理方式，台鐵工會與交通部意見分歧，勞資兜不攏。台鐵工會昨開記者會表示，4月10日前...

1-2月期發票14張中千萬 200萬元的特獎有12張

財政部今公布112年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。

清明連假祭祖旅遊 國內航線加開三波加班機

清明連假將屆，因應返鄉祭祖旅遊需求，民航局表示，國內航線已陸續加開三波加班機，預計提供1846架次、17萬5094個座位...

首批新車安全評等結果出爐 TOYOTA 2車款獲五星

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，去年10月選定TOYOTA CORO...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦