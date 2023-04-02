髮際線越來越高？網議五大「禿頭前兆」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內「禿頭前兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大禿頭前兆有哪些。

俗話說「羅馬並非一天造成的」，而禿頭其實也是有跡可循的，事實上，禿頭前兆可能會以頭髮變得細薄、髮線變高與頭皮油膩等多種方式表現出來。因此，時常留心自己的頭髮健康是非常重要的。

「髮線變高」、「頭髮變細易斷」要當心！應即早就醫防止情況惡化

網友熱議 TOP5 禿頭前兆 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 髮線變高

「髮線變高」是網友認為最常見的禿頭前兆之一，髮際線變高也是最容易觀察出開始禿頭的徵兆，多數網友認為髮線變高的原因多半是因為生活壓力與焦慮造成的，有網友在討論區發文表示自己「上班工作壓力太大，居然髮線開始變高、掉髮掉的也頗多」，也有研究生說「寫論文用腦過度，髮線居然越來越高了。」

NO2. 頭髮變細易斷

「頭髮變細易斷」也是網友討論度很高的禿頭前兆，有網友發文分享自己「年紀輕輕就禿頭」，發現自己從國中開始，頭髮變得超細、超容易折斷，而且狀況還一年比一年嚴重，吸引熱心網友留言提供建議「檢視自己的飲食習慣與生活作息，並且少用清潔產品過度清洗頭髮。」

NO3. 頭皮屑多

另外，頭皮屑也是大眾普遍常提及的頭髮問題，特別是季節交替時特別容易出現，不過頭皮屑過多時就必須注意是否為禿頭前兆了，有網友無奈表示自己「就算每天洗頭過幾個小時又油了，甚至還會瘋狂掉頭皮屑，後來甚至頭髮跟頭皮屑一起掉」，逐漸產生禿頭問題，局部髮量越來越稀少。

NO4. 頭皮紅腫

「頭皮紅腫」也是許多網友的困擾，有網友表示自己是油性頭皮，「用太刺激的洗髮精，就會紅腫想抓，久而久之就產生掉髮問題，每次梳頭梳子上面都會看到一搓頭髮」；也有人分享自己確診後遺症是頭皮開始發炎紅腫，甚至掉髮的經驗「掉髮量不減反增，從一天110根到現在一天快破200根」，逐漸演變成禿頭的狀況。

NO5. 頭皮經常出油

另外，不少油性髮質的網友也表示「頭皮經常出油」也可能是禿頭徵兆之一，有網友發文詢問「為什麼頭皮出油會導致髮量減少？」引來熱心網友留言回覆「可能是洗頭過度或用太強烈的洗髮精，影響頭皮的油脂分泌，讓頭皮誤會皮脂不足而分泌更多油脂」，並表示過度的清潔頭皮，長期下來會讓頭皮產生代償性的出油，造成毛囊堵塞，進而產生禿頭問題。

禿頭並非不可避免的，若能即早發現禿頭的徵兆、採取預防措施，或是尋求專業醫師的幫助，便可以幫助我們減緩或延遲禿頭的發生，重獲濃密健康的頭髮。



《刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「禿頭前兆」相關討論則數。

觀測期間：2022/03/21~2023/03/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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