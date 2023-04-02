不孕問題男女都需注意！網友熱議的九大不孕因素一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友討論的不孕原因，帶您了解網友熱議的9大不孕原因。

根據一般衛教定義，若是夫妻有正常性行為，且沒有採取避孕措施，超過一年以上仍無懷孕跡象，則有可能被稱為「不孕」。除了工作壓力、生活作息、晚婚晚育等因素外，男女雙方的生理機能異常也可能是造成不孕的原因，究竟哪些因素會造成不孕症呢？

「生活作息差」恐影響受孕機率 「精子」與「卵子」健康度成懷孕關鍵

網友熱議TOP9不孕原因 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「不孕」的相關話題討論，可以發現對於女性不孕因素討論度最高的就是「卵巢問題」，許多女性網友都深受「多囊性卵巢」所困擾，這是一種全身性的內分泌失調，會導致經期紊亂，無法正常排卵，大幅降低懷孕的機率。此外，「子宮問題」也會影響到懷孕機率，其中包括子宮內膜沾黏、子宮腔形狀異常等，就有網友在討論區上表示「照陰道超音波，發現自己是雙角子宮」，這種子宮畸形不會影響經期，但容易造成不孕、流產和早產。而「骨盆腔問題」同樣也是不孕主因，當陰道發生感染，細菌侵入內生殖器官與周圍腹腔，便會有骨盆腔發炎的問題，這種症狀雖然不難治癒，但容易復發，反覆感染就有可能對生育力造成影響。上述問題雖然都會使得受孕困難，但也不乏有就診後成功懷孕的案例，重點在於要定期追蹤檢查、及早治療。

在傳統觀念中，經常認為夫妻生不出小孩是女方「肚皮不爭氣」，但其實男性也有可能不孕，像是「精液」的數量與活動力異常，或是有陽痿、早洩、延遲射精等「性功能障礙」，都會使得受孕機率降低。討論區上就有網友發問請益「精子活動力差怎麼辦」，引起許多網友回覆「我老公以前也是，後來靠正常睡眠加運動改善，目前懷孕25週」、「我自從補充含鋅的保健食品，少喝含糖飲料，精子活動力從14%變成40%」；另外，如果「睪丸」曾經受傷，或是患有「精索靜脈曲張」，都會讓精子品質變低，就有民眾小時候玩「阿魯巴」撞傷睪丸，導致結婚七年仍然不孕，提醒大家在玩樂時還是要注意安全，以免造成終身的遺憾。

除了男女雙方的個別生理問題外，也有許多共同因素會導致不孕，像是長期處於高壓生活，喜歡熬夜、抽煙、喝酒，沒有運動習慣等，都會使得身體機能和內分泌處在不夠健康的指標，從而讓懷孕機率降低，就有網友分享「年輕時愛夜唱喝酒，原本正常的月經週期開始失調，甚至痛到要吃藥」，後悔表示「大學生活很精彩，但也不要玩壞了身體」。此外，現代人晚婚晚育，到了想生小孩的時候卻受孕困難，這是因為生育率會隨著年齡的增長而下降，錯過黃金生育期，就有可能面臨不孕的問題。

「不孕症」不代表無法懷孕，只是受孕機率較低，多數不孕的夫婦還是有機會自然懷孕。如果你也在為不孕煩惱，不妨看看網友的討論與建議，也記得進一步到醫院做檢查，找到原因才能根治問題，提到成功懷孕的可能！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「不孕原因」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/23~2023/03/23，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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