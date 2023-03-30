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1-2月期發票14張中千萬 200萬元的特獎有12張

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
財政部表示，初步統計，今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。圖／聯合報系資料照片
財政部表示，初步統計，今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。圖／聯合報系資料照片

財政部今公布112年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。

今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎獎號為「06634385」。獎金200萬元的特獎號碼為「66882140」。頭獎（20萬元）3組分別為「25722152」、「93412693」、「16957025」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。

財政部賦稅署提醒，112年1-2月期統一發票中獎領獎期間為112年4月6日至112年7月5日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎App兌領五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎。

而民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯，除了可對統一發票中獎號碼，也可對雲端發票專屬獎號碼，但同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼，只能領取其中一個獎項。

財政部賦稅署統計，11-12月期1000萬元特別獎中獎張數仍有4張未領，200萬元特獎5張未領，領獎期限至112年5月5日，中獎的幸運兒要記得把握時間兌領。

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