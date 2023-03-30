讓視障朋友也有感！兩廳院觸覺導覽 用「摸的」體驗管風琴

管風琴可以縮小到可以用雙手摸完整整個樂器？國家音樂廳30日推出「音樂廳路線」觸覺導覽，希望透過觸摸與聆聽，讓視障朋友享受在音樂廳欣賞音樂的樂趣。導覽員也透露很多小眉角，包括兩廳院椅子的特殊設計，並讓視障朋友實際觸摸椅子上的特殊洞口設計、管風琴模型，並體驗管風琴現場演奏。

導覽員Rick表示，音樂廳的椅子看似平凡其實大有玄機，包括椅子不會發出聲音，而且下面有洞，是作為吸音使用，可確保沒有觀眾時，排練的效果會最真實；另外，椅子下面的柱子也有洞，是作為空調的出口，避免冷氣風切聲干擾演奏，之後台中歌劇院也是用這種設計。

現場也由福爾摩沙管風琴演奏家余曉怡現場帶來兩首樂曲：巴哈的「d小調觸技曲」與海頓的「協奏曲」，現場記者都感受到管風琴在音樂廳內悠揚的樂聲。導覽隨後也讓視障朋友上舞台，觸摸等比例縮小的管風琴、還有內部的琴管。

兩廳院觸覺導覽「音樂廳路線」目前有4月25日與5月29日兩個場次，可於兩廳院官網免費報名。1小時的觸覺導覽，將會帶領視障朋友空間介紹、前台大廳、音樂廳觀眾席與管風琴四大部分，會讓視障朋友觸摸以感受材質，管風琴也會設計1：30的縮小模型，還原獨特的外部雕花與內部複雜的音管空間。

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