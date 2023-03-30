聚會增加，健康不鬆懈！H2Uｘ桃園雲豹 聯名保健品打造隱形防護罩

瑪卡、薑黃都是近來非常受歡迎的營養成分，H2U永悅健康與桃園雲豹宣布，合作推出專為提升動能與促進新陳代謝的保健品：《豹力覺醒－瑪卡膠囊》、《豹力崛起－薑黃機能飲》，3/31即將開賣！要為消費者提供全新的高效保健方案、滿足日益增長的需求，更是一次備受矚目的合作！

豹力崛起-瑪卡膠囊、豹力覺醒-薑黃機能飲。 圖／H2U提供

瑪卡、薑黃保健品重磅推薦！主打「增強體力、精神旺盛」，球星也讚聲！

瑪卡受關注的程度越來越高，現代人的生活及工作壓力愈來愈大，許多人提早面臨中年危機，造成易無力感，甚至對什麼事都提不起勁，但這幾年你一定聽過瑪卡這樣的人氣保健品，尤其是上班族、健身運動愛好者！究竟瑪卡功效有哪些、該怎麼吃呢？【豹力崛起－瑪卡膠囊】採用珍貴黑馬卡、精胺酸、黃精以及透納葉等珍貴成分，幫助職場及日常超活力外，也特別推薦工作壓力大的上班族作為日常補充品。

瑪卡膠囊成份是什麼？瑪卡功效有哪些？瑪卡該怎麼吃最有效？

豹力崛起-瑪卡膠囊(大)30顆/盒，原價$1,350。 圖／H2U提供

【豹力崛起－瑪卡膠囊】專為高效人士設計、以頂尖球員對體能的高標準提升消費者的日常精氣神，與市售紅黑混雜瑪卡不一樣，狠甩市面上瑪卡膠囊產品的平均含量。【豹力崛起－瑪卡膠囊】使用40倍濃縮等同攝取3200mg的新鮮黑瑪卡，以及廣受男性歡迎的精胺酸為主成分、強調有感提升日常動能、保持精神旺盛，再輔以中西合璧的複方成分：雄蜂子、黃精、鹿茸、黑瑪卡、精胺酸、透納葉，讓消費者有感提升日常體能。

豹力崛起-瑪卡膠囊(小)2顆/盒，原價$125。 圖／H2U提供

瑪卡該怎麼吃？【豹力崛起－瑪卡膠囊】建議吃法，全方位的照顧從職場到日常的體能提升，正常使用一日一次，一次食用兩顆。加強需求時可一日食用兩次，要消費者在各種生活面向都能保有絕佳的戰鬥力與即戰力。

薑黃飲怎麼喝最好？薑黃機能飲天然複方成分加乘，促進新陳代謝、效果更有感

豹力覺醒-薑黃機能飲(大)10包/盒，原價$1,150。 圖／H2U提供

【豹力覺醒－薑黃機能飲】為職場人士有聚會需求時可以保健體能、增加代謝的薑黃機能飲品，想要工作與生活兼顧，除了需要保有體力外，也要強化代謝力，才能更中游刃有餘。因此【豹力覺醒－薑黃機能飲】採用天然複方成分加乘，促進代謝更有感！

豹力覺醒-薑黃機能飲(小)1包/盒， 原價$145。 圖／H2U提供

【豹力覺醒－薑黃機能飲】產品成份，以可提升新陳代謝的日本專利薑黃為主，一樣輔以中西合璧的天然複方：韓國枳椇子、朝鮮薊、五味子、甜菜根，也加上綠茶、枸杞粹取與酵母Ｂ群。另外，【豹力覺醒－薑黃機能飲】優點還有液態隨身包型式，方便攜帶飲用，是現代人補元氣降火氣的好幫手。

薑黃飲怎麼喝最好？【豹力覺醒－薑黃機能飲】建議用法，聚餐前先飲用一包薑黃飲、有感保衛體能，聚餐後飲用也可以有感保持好體力，平日每天飲用一包，也能幫助身體保有良好的高效動能。

瑪卡膠囊、薑黃機能飲加強保健，專業營養師、專家共同研發更安心

為了保證產品的品質和安全性，H2U永悅健康與雲豹球團聯手招募了專業的營養師和專家，共同開發出這系列高品質的保健品。這款保健品採用了先進的技術，選用了優質的天然成分，注意製程符合標準、讓消費者安心使用。

總結來說，這次H2U永悅健康和雲豹球團的跨界聯名合作，不僅是對保健市場的一次重要突破，更是一種對消費者需求的回應。雙方將繼續攜手努力，為消費者帶來更多優質的保健產品，讓消費者更好地保養身體。

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目前「豹力崛起－瑪卡膠囊、豹力覺醒－薑黃機能飲」已經在各大電商平台開放預購！新品上市皆有優惠，歡迎民眾上網搜尋、踴躍購買！

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