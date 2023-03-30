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力推「環保小劇場」 張榮發基金會贈環保繪本給各小學

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
張榮發基金會執行長鍾德美（第二排右五）、集美國小校長高淑真（第二排右六），以及師生們在贈書現場合影留念。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會執行長鍾德美（第二排右五）、集美國小校長高淑真（第二排右六），以及師生們在贈書現場合影留念。圖／張榮發基金會提供

張榮發基金會推廣各項環保教育，連四年在北北基桃各地區，演出「環保小劇場」超過40場次，受益學生達萬人，不只成為各校推行環境永續教育利器，更希望固定到校演出。

張榮發基金會表示，今年再接再厲，除將續演小劇場，近期還採購最新上市的環保繪本「氣候變遷：拯救地球的故事」送給全台2600所小學，並在今天假三重集美國小舉辦贈書活動，同步在該校演出今年的第一場「環保小劇場」。

集美國小校長高淑真表示，學校重視環保教育，此次除安排600位學童在大禮堂實地觀賞演出，也讓全校高年級學生在教室同步透過電視欣賞與學習環境教育，同時很高興能代表全台小學接受贈書。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時勉勵學童，藉由閱讀建立正確環境觀念，了解到文明發展帶來正反兩面，既是便利的生活，卻也有不可逆的破壞。期盼每個人當改變者而不是旁觀者，甚至成為未來的氣候領袖，做一個關心地球的人，齊心守護地球家園的美好未來。

鍾德美說，該書是英國環保專家凱瑟琳‧巴爾與史帝夫‧威廉斯共同為孩子所編寫的環境教育繪本，從地球及大氣層的起源，談到氣候變遷的所有原因與影響，吸引孩子探究、省思，如何為地球盡一份心力。

氣候變遷議題被聯合國列為其中「永續發展目標(SDGs)」，張榮發基金會表示，希望協助環保教育從小做起，藉繪本淺顯易懂的故事、色彩豐富的拼貼畫，加上全面性敘述氣候變遷的歷史概況，讓孩童們建立起環境永續的理念。

屏東縣來義鄉南和國小俐諾·卡札妮嵐校長收到贈書後，非常高興打電話給基金會表示，學校一直在推動環境教育，但如何把環境教育融入學生的生活並實際展現，還需要師生再共同努力。張榮發基金會的贈書緊扣環教主題，學生透過閱讀獲取知識，增加素養，再引導他們珍視地球與環境，才能變成實際力量。

張榮發基金會贈送環保繪本到全台2600所小學，30日在三重集美國小舉辦贈書活動，由校長高淑真（右四）代表全台小學接受贈書，執行長鍾德美（左四）在現場勉勵孩童。圖／張榮發基金會提供
張榮發基金會贈送環保繪本到全台2600所小學，30日在三重集美國小舉辦贈書活動，由校長高淑真（右四）代表全台小學接受贈書，執行長鍾德美（左四）在現場勉勵孩童。圖／張榮發基金會提供

氣候變遷 劇場 美國

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