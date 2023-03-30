力推「環保小劇場」 張榮發基金會贈環保繪本給各小學

張榮發基金會推廣各項環保教育，連四年在北北基桃各地區，演出「環保小劇場」超過40場次，受益學生達萬人，不只成為各校推行環境永續教育利器，更希望固定到校演出。

張榮發基金會表示，今年再接再厲，除將續演小劇場，近期還採購最新上市的環保繪本「氣候變遷：拯救地球的故事」送給全台2600所小學，並在今天假三重集美國小舉辦贈書活動，同步在該校演出今年的第一場「環保小劇場」。

集美國小校長高淑真表示，學校重視環保教育，此次除安排600位學童在大禮堂實地觀賞演出，也讓全校高年級學生在教室同步透過電視欣賞與學習環境教育，同時很高興能代表全台小學接受贈書。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時勉勵學童，藉由閱讀建立正確環境觀念，了解到文明發展帶來正反兩面，既是便利的生活，卻也有不可逆的破壞。期盼每個人當改變者而不是旁觀者，甚至成為未來的氣候領袖，做一個關心地球的人，齊心守護地球家園的美好未來。

鍾德美說，該書是英國環保專家凱瑟琳‧巴爾與史帝夫‧威廉斯共同為孩子所編寫的環境教育繪本，從地球及大氣層的起源，談到氣候變遷的所有原因與影響，吸引孩子探究、省思，如何為地球盡一份心力。

氣候變遷議題被聯合國列為其中「永續發展目標(SDGs)」，張榮發基金會表示，希望協助環保教育從小做起，藉繪本淺顯易懂的故事、色彩豐富的拼貼畫，加上全面性敘述氣候變遷的歷史概況，讓孩童們建立起環境永續的理念。