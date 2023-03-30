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清明連假祭祖旅遊 國內航線加開三波加班機

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
清明連假將屆，因應返鄉祭祖旅遊需求，民航局表示，國內航線已陸續加開三波加班機，預計提供1846架次、17萬5094個座位。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
清明連假將屆，因應返鄉祭祖旅遊需求，民航局表示，國內航線已陸續加開三波加班機，預計提供1846架次、17萬5094個座位。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

清明連假將屆，因應返鄉祭祖旅遊需求，民航局表示，國內航線已陸續加開三波加班機，預計提供1846架次、17萬5094個座位。

民航局表示，今年清明節5天連假，國內航空仍以離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）為疏運重點，除了正班機，已請航空公司依據旅客訂位及需求情況，規畫第一至三波加班機，其中澎湖航線提供8萬4620個座位數，金門航線提供6萬3972個座位數，馬祖航線提供1萬5112個座位數，總計提供16萬3704個座位數。

民航局表示，隨著假期逼近，澎湖、金門航線節前本島往離島、節後離島往本島訂位較滿；馬祖航線則尖峰航班訂位較滿。離峰日期航班尚有空位，民眾可多加利用，以免浪費時間在機場候補；搭機當日亦提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

民航局表示，由於清明節正處霧季，氣候多變，航班可能因天候不佳無法正常飛航，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊。另外，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前，通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

航線 馬祖 航班

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