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首批新車安全評等結果出爐 TOYOTA 2車款獲五星

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
TOYOTA RAV4評等結果報告。圖／交通部提供
TOYOTA RAV4評等結果報告。圖／交通部提供

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，作為消費者購車參考，去年10月選定TOYOTA COROLLA CROSS及TOYOTA RAV4辦理首撞碰撞測試，今公布評等結果皆獲五顆星。但立委林俊憲先前質詢爆料，車商業務早就知道賣出車輛要做碰撞測試，還搶先交通部公布獲得五星級，被質疑有失公信力。

交通部路政司長林福山表示，交通部2018年規劃台灣新車安全平等計畫，今年起實質營運，依照規畫每季都會發行車輛評等結果。

交通部表示，去年10月選定TOYOTA COROLLA CROSS及TOYOTA RAV4辦理首撞碰撞測試，今公布評等結果皆獲得五顆星。TOYOTA COROLLA CROSS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護85%、兒童保護80%、行人保護82%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，車型整體星級評等為五顆星。

交通部說明，TOYOTA RAV4於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護87%、兒童保護85%、行人保護84%及安全輔助69%，依據星級評等平衡標準，RAV4車型整體星級評等為五顆星。

林俊憲先前於立院質詢爆料，去年10月選定TOYOTA2款熱門車輛進行碰撞測試，但車商業務早就知道賣出車輛要做碰撞測試，還搶先交通部公布獲得五星級，傷害公信力及公平性。

交通部表示，「台灣新車安全評等TNCAP」都是透過消基會神秘客匿名採購車輛，且不同車款會在不同經銷商購買，此事件的業代是在交車後詢問是否領牌才得知車輛要進行測試。

交通部強調，將持續秉持公平、公正與客觀的立場辦理各項作業，預計今年6月底繼續公布第2批2車型TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V的車輛安全評等結果。後續依TNCAP受評車型清單持續揭露其他車型的車輛安全資訊，讓民眾購車時有客觀的安全參考依據。

TOYOTA COROLLA CROSS評等結果報告。圖／交通部提供
TOYOTA COROLLA CROSS評等結果報告。圖／交通部提供

交通部 TOYOTA 林俊憲

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