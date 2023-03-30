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「再生醫療製劑條例草案」初審通過 這兩點朝野爭論多

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
攸關病危患者治療選項，以及國內再生醫療製劑發展的「再生醫療製劑條例草案」，今於立法院歷時約2.5小時完成初審。本報系資料庫
攸關病危患者治療選項，以及國內再生醫療製劑發展的「再生醫療製劑條例草案」，今於立法院歷時約2.5小時完成初審。本報系資料庫

攸關病危患者治療選項，以及國內再生醫療製劑發展的「再生醫療製劑條例草案」，今於立法院審查，歷時約2.5小時完成初審，總計23條條文，保留6條條文進入政黨協商。朝野立委今多討論第六條，針對再生醫療製劑通過二期臨床試驗後，尚未完成三期臨床試驗，當申請查驗登記時，須經再生醫療審議會審議通過，食藥署給予「附款許可」才可通過申請。

民眾黨立委陳椒華表示，法條中的再生醫療審議會，如果可以決定再生製劑可否取得許可證，那審議會的權利是滿大的，而食藥署給予「附款許可」這兩者應要進行把關及規範。

立委林為洲認為，法條中的再生醫療審議會性質為諮詢性或決策性目前沒有定論，且審議會可能成為未來各方角力的地方，另有學者質疑，「附款許可」會不會成為廠商申請許可證的主流，或成為廠商開後門、斂財的方法。

立委蘇巧慧說，將審查說成開後門，這應該要說清楚，避免現場委員都有被潑水的嫌疑，不敢說這水是乾淨的或是髒的。

立委邱議瑩表示，「這不是圖利廠商，而是圖利病人」，如果有一位病人快要死了，只有這一條路，可以試一下，不應要求再生醫療製劑一定要完成三期臨床試驗，取得藥品許可證後，才能用在病人身上，站在病人端，就是希望有一條快速醫治的路，應給予病人一絲希望。

擔任衛福部次長時，致力於「再生醫療製劑條例」立法工作的健保署長石崇良表示，大家對臨床試驗有所迷思，傳統認為藥品經三期臨床試驗是最安全的，且必須要經過數百人試驗，但如近期健保給付的罕見疾病藥品等，三期臨床試驗僅有20多人。另於各國治療急性白血病的CAR-T細胞治療，也僅完成二期臨床試驗，因此，現在與過去的臨床試驗已有很大不同。

石崇良說，隨著精準醫療進步，很多臨床試驗不需做到大量受試者，且部分疾病病人數不多，或受疾病影響也無法進入臨床試驗，何況許多治療方式在國內可能沒有，病人必須到日本、烏克蘭等國治療，再生醫療就是希望抹滅這些病人的治療機會。

至於，國內細胞治療情形，衛福部醫事司長劉越萍指出，目前細胞治療用於癌症病友，一年約有200多人，但病友可能同時也接受化療、標靶治療，而就每年通報資料顯示，病友沒有產生重大嚴重的傷害，也未有異常通報情形。

食藥署長吳秀梅說，用於脊髓肌肉萎縮症(SMA)基因治療的再生醫療製劑，目前國內臨床試驗階段完成5例病人，而採專案進口藥物治療有11人，目前治療效果是好的。另目前使用採用CAR-T細胞治療，以治療急性白血病的國內患者則有7人，尚未有相關成效回報，每人自費約1100萬到1200萬元。

石崇良說，有關治療脊髓肌肉萎縮症(SMA)藥物，健保署已給付其中一款非基因治療藥物，一年藥費需500萬元，因費用真的很高，將由專家會議討論制定相關適應症。

健保 食藥署 石崇良

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