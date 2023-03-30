提升資源回收效率 廢清法修法最快年底預告

為提升資源回收效率，環保署2005年提出廢清法與資源回收再利用法（資再法）合併為「資源循環利用法」，但18年來都無法通過，去年下半年環保署啟動修法，今年再提出廢清法與資再法兩法合一的修法方向。環保署今表示，目前還在蒐集各界意見，預計4月10日再召開草案研商會，希望最快今年底預告。

現行廢清法有77條，去年下半年環保署啟動修法，修正超過半數的條文，被認為是立法以來最大規模修正，當時有立委提出，廢清法應與資再法一起修。立法院司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員今年3月2日審查環境部組織法草案時，再提廢棄物議題，環保署長張子敬則回覆，正在規畫整合廢清法及資再法兩法合一。

環保署今舉辦「推動塑膠再生商品，塑創綠色循環」記者會，會後環保署廢棄物管理處長暨資源循環辦公室主任賴瑩瑩接受聯訪時，針對廢清法修法一事說明，廢清法修法將與資再法合併，先前已邀集各產業召開3場研商會，會中業者對於推動資源循環的方向大多支持，這幾個月仍持續收集民意，後續再進行條文研擬。

賴瑩瑩表示，預計4月10日會再邀請相關業者召開「廢棄物清理法」修法草案研商會，收集各界意見、納入評估，預估今年6月底提出草案條例，最快今年底預告。

根據資料，廢清法修法的方向之一，是將針對事業廢棄物不具穩定回收再利用價值、再利用缺乏市場競爭力，或是具備資源循環利用必要性時，公告為應回收廢棄物（循環物），由環保署執法，向產源業者課徵「資源循環促進費」，補貼給最終使用業者，促進資源循環效益。