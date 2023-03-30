快訊

美軍兩架黑鷹直升機訓練時墜毀！傳多達9人罹難

新冠疫情趨緩 快篩仍可實名制購買！第12輪4月1日實施

5成家長延誤新生兒篩檢 影響揪出病源時間

中央社／ 台北30日電

台灣少子化問題嚴重，且新生兒死亡率高於日韓。醫師提醒，大多數遺傳性或先天異常疾病並不會馬上出現明顯症狀，卻有約5成家長延誤新生兒篩檢，影響揪出疾病根源時間。

少子化浪潮難擋，根據內政部2022年人口統計數據，全年新生兒人數僅13萬8986人，創歷史新低，且資料更顯示每千名嬰兒就有4.1人死亡，比鄰近的韓國千分之1.5、日本千分之0.9都高出許多。

台大醫院基因醫學部醫師徐瑞聲今天在一場衛教活動中簡報指出，新生兒的健康雖然是家長最關心的議題，但大多數遺傳性或先天異常疾病，並不會馬上出現明顯症狀，所以新生兒篩檢格外重要。

新生兒篩檢每年診斷出超過3000名異常個案數。徐瑞聲表示，然而臨床觀察發現，願意進行新生兒篩檢的家長，高達5成延誤篩檢，3大延誤主因包括「決策進行篩檢時間太短」、「篩檢衛教資訊太少」、「太晚開始了解篩檢項目」等。

徐瑞聲提醒，寶寶出生48小時內採取一次足跟血，就可以進行必選及加選檢查，目前衛福部國健署補助新生兒必選篩檢項目，包含先天性甲狀腺低能症、苯酮尿症、楓糖尿症、半乳糖血症等21個項目，也可以額外加選檢測約10項新生兒罕見疾病，為寶寶健康雙重把關。

此外，不少家長替寶寶買商業保險，卻因保險等待期而晚於常規時間才進行新生兒必選篩檢，其實金融監督管理委員會在民國101年已頒布「新生兒篩檢之政府指定執行21項檢驗項目，皆排除於保險等待期的規範」，籲家長應把握守護寶寶第一時間。

衛生福利部雙和醫院小兒部主任郭雲鼎另外提到，有2成5的家長認為已進行產前帶因者檢驗或產前胎兒診斷，寶寶很健康，但事實上，產前各項診斷並非100%準確，產後新生兒篩檢更能直接確認寶寶健康。

郭雲鼎強調，罕見疾病當中，高達8成為基因遺傳導致，新生兒加選篩檢涵蓋多種可治療的罕病，如脊髓性肌肉萎縮症（SMA）、黏多醣症（MPS）、龐貝氏症（PD）等，其中發生率較高的脊髓性肌肉萎縮症篩檢準確度高，若延遲篩檢或未篩檢，恐錯過黃金治療時機。

新生兒 保險

延伸閱讀

疾病影響終身 籲速作新生兒篩檢

整理包／4月新制看過來！除了普發6千 電價調漲11%、北北基搭小黃變貴了

影／AI嬰兒照護系統偵測溢奶、異物遮蔽 照顧寶貝新利器

打翻電熱水壺燙傷3月大新生兒 狠心媽不送醫害他活活痛死得坐牢

相關新聞

幼兒園8月起師生比逐步降為1:12 教育部細節出爐

我國幼兒教育邁進一大步。國內幼兒園師生比1:15，超過40年未調降，教育部今天公布公共化幼兒園自今年8月起、準公共自20...

行政院通過公視法修正草案 史哲：盼盡速解開23年緊箍咒

公共電視法修正草案今經行政院會通過，將送請立法院審議。文化部長史哲表示，各界對於公視的發展，長年以來有諸多的期待及建議，...

是你嗎？本期統一發票誕生14位千萬富翁、12位百萬富翁

財政部表示，初步統計，今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。

推塑膠再製品 2025年再生料使用25％減碳效益15萬噸

為促進國內塑膠循環再利用暨廢棄物減量，環保署推動產業於包裝掺配塑膠再生料，今舉辦「推動塑膠再生商品，塑創綠色循環」記者會...

提升資源回收效率 廢清法修法最快年底預告

為提升資源回收效率，環保署2005年提出廢清法與資源回收再利用法（資再法）合併為「資源循環利用法」，但18年來都無法通過...

清明連假將至 交通部各項疏運規畫看這裡

交通部今天在行政院院會報告清明連假疏運計畫，行政院長陳建仁指示交通部，檢視過去連假交通狀況，落實可行的疏運計畫完成整備工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦