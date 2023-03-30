社宅患寡還患不良 內政部：受缺工潮影響

社宅問題連環爆，數量不夠還品質不良！民進黨立委伍麗華、羅美玲30日質詢說，社宅竣工數量不足，品質還頻頻出包。內政部長林右昌回應說，疫情使得缺工問題嚴重，但社宅進度持續提升，將與地方政府協商社宅用地。針對社宅品質瑕疵，內政部次長花敬群說，中央與地方已建立合作平台檢討驗收標準。

竣工社宅少5萬戶

伍麗華則表示，政府預計2月底社宅達成數為71803戶，但實際竣工的僅24808戶，追問社會住宅能否如數如期如質的完成？林右昌表示，過去社會對社會住宅有誤解，認為影響到房價、社區生活等，但民眾觀念慢慢轉變，對社宅接受度提高，「雖然要提高興建速度，但品質也要兼顧」。

他說，新冠疫情三年，缺工狀況非常嚴重，影響到社宅建設速度，但進度仍持續提升，沒有因此慢下來。林右昌強調，目前已與地方政府研議新的社宅興建地點，並陸續開工中。

社宅缺失頻頻爆

羅美玲指出，台北民眾頻頻陳情反應社宅缺失，包括停車場設計不良、管線破裂、甚至傳出鼠患等，影響居民的居住品質。林右昌回應說，後續的管理問題是社宅的重要一環。羅美玲無奈的說，「不單單是管理啊，管線設計不良、門框沒有裝好，就是施工品質的問題」，難道內政部不用盡到監督的責任嗎？

內政部政務次長花敬群表示，中央與地方已開始建立經營合作平台，檢視社宅驗收的標準，如今接獲社宅品質的陳情，都會成為未來查驗標準的參考，強調「這些都是進步過程必經的挫折」。

為效率犧牲品質？

羅美玲說，106年就實施的計畫，那麼多年才建立平台，速度會不會太慢？花敬群表示，蓋房子需要時間，社宅建築時間至少4年起跳，一開始必須摸索與學習，今年後就會有更多社宅陸續完工，各縣市經驗也可以開始交流。

羅美玲指出，有住都中心評委指出，因為政府追求社宅施工的速度與方便性，所以才犧牲了施工品質。花敬群立即反駁說，「絕對沒有這回事」，以林口社宅為例，住戶的欠租率僅2%、續租率是95%，意味著「住民其實很喜歡這裡」，只是修繕、設備等問題，都還需要經驗累積。

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