幼兒園降低師生比為1：12 公幼8月實施

為增加幼兒園照護品質，減少教師虐兒案件發生，教育部決議降低師生比從1：15至1：12！行政院30日宣布，今年8月起，公共化幼兒園將先降低師生比，準公共化、私立明年適用，政府會協助家長支付增加的成本。被問到會另外推動補助還是直接補貼業者，教育部長潘文忠表示，屆時會補貼家長。

降師生比至1：12

教育部表示，現行我國幼兒園師生比為1：15，是參考1981年制定的幼稚教育法且沿用至今，為提升整體教保服務品質，將推動降低師生比至1：12。公共幼兒園自今年8月起、準公共自2024年8月起逐步實施；一般私立幼兒園則自2024年8月起尊重其參與意願。

公共化幼兒園部份，教育部與各縣市盤點結果，將採直接降到1：12，或逐年降至1：12的策略。供需暫時較難調節者，會以增班或增聘教保員降低師生比因應；準公共幼兒園自113學年起，將師生比1：12納為準公共合作要件之一，如為園內幼生無人結業離園，以致無法立即降低比例者，則於契約期間內達成即可。

政府吸收成本

教育部表示，準公共化幼兒園增聘老師所產生成本將反映於收費，並由政府協助家長支付調增的費用；至於師生比已調降至1：12且繼續維持者，則提供2年的獎勵經費，每年10萬至20萬元；一般私立幼兒園部份，113學年起，尊重各園參與的意願，若願意參與者，將比照準公共化幼兒園辦理。

被問到準公幼、私幼增加的成本會怎麼補貼，教育部長潘文忠回應說，現行準公幼、私幼收費多少，未來這兩者因為減少師生比而增加成本的話，會確保家長繳納費用與現在一樣，多出來的部份將由政府吸收。

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