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司機一路「數次要求下車上廁所」 醫師曝可能病因：請多體諒

聯合新聞網／ 綜合報導
Uber司機跑車時不斷下車上廁所，有泌尿科醫師分析可能病因。 示意圖／ingimage
Uber司機跑車時不斷下車上廁所，有泌尿科醫師分析可能病因。 示意圖／ingimage

許多人搭乘長途車時，都很怕突然尿急或是肚子痛，因此上路前都會先上完廁所。毒理專家招名威表示，日前搭乘Uber時，總路程只有49分鐘，但遇到一名不斷要求下車上廁所的司機，而貼文曝光後也掀起討論。

招名威在臉書「招名威教授 毒理威廉」上發文，他透露日前在美國搭乘Uber時，遇到一名不斷要求下車上廁所的司機，甚至上完廁所後十分鐘又再度提出需求，讓他傻眼直呼，「我的總車程也不過49分鐘，膀胱是有多小啦」。不過，招名威表示雖然該名司機年紀不大，但一直強調自己腎臟不好，所以對方一提出要上廁所，他馬上就同意了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「上了年紀真的有時候會這樣，我的母親因為出門頻上大、小號，變得每次出門就要擔心找不到洗手間」、「原諒他吧，我先生因為肝硬化會水腫，要吃大量的利尿劑，他也是每20分鐘就要尿尿，他也很沮喪，但是沒辦法」、「以前店裡有個大媽，她就是1小時有可能上3次廁所，剛開始我也覺得很納悶，後來才知道她的膀胱出了問題，相信沒人願意生病，多點關心和同理心」。

泌尿科醫師顧芳瑜也在留言處指出，「可能是膀胱過動症、攝護腺肥大，或是泌尿道感染等問題，這種泌尿疾病常常好發在常需要憋尿的職業，像是司機或是櫃姐等，他們也不是願意的，請多多體諒喔」。

招名威 Uber 醫師

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