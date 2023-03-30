憂再生能源推動遲緩 環團5訴求檢討用電大戶條款

經濟部「用電大戶條款」以契約容量5000瓩以上的用戶為優先推動對象，但環團不滿其條款規定過於寬鬆，今與立委邱顯智、陳琬惠共同召開記者會，除指出法定2年檢討時程已過3個月，仍不見經濟部公布最新調整草案，憂心台灣再生能源推動遲緩，導致2025年蔡政府對能源配比的承諾落空，因此並提出民間版用電大戶條款修正草案及5大訴求，呼籲經濟部務實採納。

5大訴求包含經濟部說明將用電大戶的義務調高到用電量20%的確切時程；將契約容量在800至4999瓩用電大戶納入規範對象；公布用電大戶名單，且納入政府機關、教育業的義務責任；提出差異化方案，強制義務戶屋頂自建光電達一定比例後才能購買憑證；2年一度的檢討年，經濟部必需在第1季內提出檢討報告。

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍表示，政府已面臨2025年再生能源20％無法達標困境，更遑論2050淨零碳排目標再生能源需達60至70％目標，有必要深切檢討800瓩以上用電大戶的規範，認為經濟部應改以實際用電度數來計算，在2027年課以10％義務、2030年提高至20％，才能勉強趕上能源轉型規畫。

地球公民基金會執行長蔡中岳指出，目前10％義務量對用電大戶來說，等於使用不到2％再生能源，但國內許多企業自訂綠能使用目標均已超過此規範。為達到2050淨零，內政部規畫未來小到家戶新建物也需節能50％、使用再生能源50％，那工廠、旅館、百貨、機關、學校等用電大戶應負起更多生產與使用綠電的責任。

綠色和平專案主任洪昇邦說，目前台灣契約容量800瓩以上的用電大戶，其電力消耗就占全台40%，去年台電至少因提供低廉電費補貼大戶1500億，即使今年調整電價，每年仍得補貼逾700億。當這樣的能源補貼還存在，用電大戶就不可能迴避其能源社會責任，經濟部應思考如何讓用電大戶投入資源、承擔更多綠電義務來減緩台電壓力。

綠色和平表示，2年前綠色和平發起台灣第一起氣候訴訟，控告經濟部管制用電大戶的失職，在4月12號即將開庭，希望這個契機能重新喚起經濟部履行再生能源目標的責任。

陳琬惠表示，目前用電大戶仍以購買綠電憑證為主，大於自行設置綠電裝置。但並非大部分傳統產業都沒設置綠電，中鋼目前就已設置49.6%的設置面積，可見目前能源局的政策，還跟不上民間產業自己的努力；邱顯智表示，台電面臨鉅額虧損，由國家花大錢補貼的情況已經走不通，台灣必須加速能源轉型，檢討用電大戶條款，加速再生能源的使用率，是眼前最急迫的任務，不容再拖延。