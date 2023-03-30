天合聯盟獲航空運輸大獎肯定 評選為「年度最佳聯盟」

全球航空公司聯盟之一的「天合聯盟」在今年的航空運輸大獎（Air Transport Awards）中被評為「年度最佳聯盟（Alliance of the Year）」。該年度獎項於本月份在蒙特利爾舉行，是唯一頒發給航空運輸業的國際獎項，這是天合聯盟第三次被評為第一名的航空聯盟，就在同月天合聯盟正式迎來新成員維珍航空。

航空運輸組織總幹事Kostas Iatrou博士表示，「天合聯盟」正在對全球旅行採取一種全面性方法，對無縫式旅客體驗的承諾與對保護地球的承諾相匹配。天合聯盟通過「RISE領導力計畫」和全聯盟參與 IATA 25by2025 倡議，為提高航空業的性別多樣性所做的努力也給評委們留下了深刻的印象。

天合聯盟執行長兼總經理Patrick Roux指出，天合聯盟的員工為提供更加無縫式旅行體驗，從天合優享機場服務到聖保羅和智利聖地牙哥的新貴賓休息室，日復一日不斷努力。除了專注於以技術改變旅行體驗外，天合聯盟還致力於通過永續飛行挑戰，讓旅客在搭乘天合聯盟成員航班旅行時更環保，為航空業創造出更加綠色的未來。