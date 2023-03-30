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天合聯盟獲航空運輸大獎肯定 評選為「年度最佳聯盟」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
「天合聯盟」今年獲得航空運輸大獎評選為「年度最佳聯盟」，圖為天合聯盟機身塗裝的華航班機。記者黃仲明／攝影
「天合聯盟」今年獲得航空運輸大獎評選為「年度最佳聯盟」，圖為天合聯盟機身塗裝的華航班機。記者黃仲明／攝影

全球航空公司聯盟之一的「天合聯盟」在今年的航空運輸大獎（Air Transport Awards）中被評為「年度最佳聯盟（Alliance of the Year）」。該年度獎項於本月份在蒙特利爾舉行，是唯一頒發給航空運輸業的國際獎項，這是天合聯盟第三次被評為第一名的航空聯盟，就在同月天合聯盟正式迎來新成員維珍航空。

航空運輸組織總幹事Kostas Iatrou博士表示，「天合聯盟」正在對全球旅行採取一種全面性方法，對無縫式旅客體驗的承諾與對保護地球的承諾相匹配。天合聯盟通過「RISE領導力計畫」和全聯盟參與 IATA 25by2025 倡議，為提高航空業的性別多樣性所做的努力也給評委們留下了深刻的印象。

天合聯盟執行長兼總經理Patrick Roux指出，天合聯盟的員工為提供更加無縫式旅行體驗，從天合優享機場服務到聖保羅和智利聖地牙哥的新貴賓休息室，日復一日不斷努力。除了專注於以技術改變旅行體驗外，天合聯盟還致力於通過永續飛行挑戰，讓旅客在搭乘天合聯盟成員航班旅行時更環保，為航空業創造出更加綠色的未來。

「永續飛行挑戰」於2022年5月發起，是一項行業首創的倡議，旨在將全球航空公司齊聚一堂，共同致力於開發新的理念和創新，使航空旅行更加環保。第二次挑戰賽將於2023年5月開始，除了天合聯盟成員外，已擴展到其他與聯盟關係密切的夥伴航空公司，此次挑戰賽的評分將交由一個獨立且多元化的評委小組負責。

「天合聯盟」今年獲得航空運輸大獎評選為「年度最佳聯盟」，這是天合聯盟第三次被評為第一名的航空聯盟。圖／天合聯盟提供
「天合聯盟」今年獲得航空運輸大獎評選為「年度最佳聯盟」，這是天合聯盟第三次被評為第一名的航空聯盟。圖／天合聯盟提供

智利 貴賓

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