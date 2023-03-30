《做工的人》電影聯名「檳榔盒軟糖」醫界有話說！籲政府訂專法防檳害

《做工的人 電影版》將於3月31日上映，近期與餐廳業者合作推出「吃粗飽套餐」、「結冰水」、「檳榔盒軟糖」等周邊及贈品，雖成功製造話題，但也讓台灣檳癌防制聯盟憂心不已。嚼檳榔是造成口腔癌危險因子，醫師呼籲，政府應儘速訂立《檳榔危害防制專法》，比照《菸害防制法》，在傳播媒介上出現時，應於畫面加註警語，增強民眾對檳榔危害的認知。

45歲的口腔癌友永安大哥，現擔任陽光基金會志工，18歲進入營造業當學徒，做過模板、裝潢、鐵工，在老師傅影響下養成了菸、檳榔、酒的習慣，加上自小家人也都菸檳不離口，始終不覺得是問題。49歲那年開始覺得不對勁，嘴巴張不開，口腔內傷口也無法癒合，逃避許久才在妻小鼓勵下就醫，確診口腔癌四期。

歷經艱辛的手術、化療和放射治療，術後因為外觀改變，講話不清也只能喝流質，一度讓永安大哥走不出來，因為女兒一句「希望爸爸能牽著我走紅毯」，拾起勇氣積極抗癌，重新學習說話、吃東西、也戒掉菸檳酒的不良習慣。他去年重回職場做鐵工，也向同事分享嚼檳榔及菸酒對身體的影響，「我真的說動了幾個做工同事戒掉檳榔改吃口香糖，大家都說生活省了不少錢，希望我的故事能讓更多朋友有所警惕。」

嚼檳榔是造成口腔癌的危險因子，根據109年癌症登記報告，台灣新增8277名口腔癌病友，我國十大癌症發生人數口腔癌排名第5位，而男性癌症發生率排名，口腔癌為第3名。根據勞動部調查，台灣勞工人口的口腔癌發生人數前三大行業，分別為漁撈業、建築工程業及汽車客運業。

台灣檳癌防制聯盟指出，營造業從業人員因工作環境、社交文化及需要付出大量體力，常讓人員習慣以菸、檳榔、（藥）酒維持工作強度及品質，希望國家疼惜「做工的人」，有好的勞動條件能正常工作，不需要靠嚼檳榔來提神紓壓，賺取家用同時也維護身體健康。

台灣檳癌防制聯盟主席、台大醫學院名譽教授韓良俊表示，我們樂見台灣影視文化產業蓬勃發展，然而藝文創作、傳播媒介、有影響力的公眾人物持續傳遞嚼檳榔正面形象，即使贈品為軟糖也應加上警語，避免誘導民眾仿效進而嚼食檳榔。