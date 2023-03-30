創業詐騙原民受害 藍委籲跨部會協助

詐騙集團透過創業、政府採購案行騙，民眾需小心話術。國民黨立委孔文吉30日與詐騙受害者召開記者會，指控詐騙集團透過成立融資平台，打著優良企業名號吸引原民投資、加入創業，卻在過程中直接消失，造成至少2千多萬損失，呼籲金管會等部會協助調查。

被騙2千多萬

孔文吉表示，近日有超過100位民眾（多數是原住民）具名向他陳情指出，有企業打著曾獲得政府頒發創新創業得主的名號，在全台進行宣傳，甚至鎖定原住民進行詐騙，這些詐騙集團會以承攬政府勞務採購、輔導青年創業與孵化器、汽機車貸款、個人貸款或群眾募資等名義招攬投資、找原住民工作。

受害民眾熊先生表示，他是作為該平台的代墊資金公司，協助「富囻數位融資平台」幫下面的小公司進行融資，該公司負責人秦先生號稱政府工程款下來就會給尾款，但後來就不給錢、消失了，因此被騙3、400萬。有原住民母語講師還說，幫公司上課還要給錢，且自己也不小心投入10萬投資，最後錢都拿不回來。

據統計，這些公司透過招商說明會、吸納會員等方式，在全台已經詐騙得手2千多萬，孔文吉認為，這些數字只是冰山一角，詐騙集團透過話術欺騙原住民與弱勢團體非常不應該，呼籲金管會、警政署與調查局進行調查，而法扶基金會與原民會也要協助受詐騙者後續的集體訴訟與賠償事宜。

詐騙違反銀行法

對此，勞動部代表回應說，由於該平台與旗下公司是簽訂「承攬契約」，因此勞動法規無法管轄，可提起民事訴訟；公平交易委員會則說，該公司並非傳銷商品，因此無法以「多層次傳銷」進行調查；金管會則說，該公司恐違反《銀行法》違法吸金的條款，最高可判10年、處5億罰金。

原民會代表則說，未來會加強詐騙資訊族語翻譯，透過臉書與原民台等管道進行宣導，至於法律諮詢部分，原民會有最高每案3萬元的補助，如果未來此案進入集體訴訟，會與法扶基金會討論是否用專案處理，以減輕族人負擔。

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