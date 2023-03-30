推塑膠再製品 2025年再生料使用25％減碳效益15萬噸

為促進國內塑膠循環再利用暨廢棄物減量，環保署推動產業於包裝掺配塑膠再生料，今舉辦「推動塑膠再生商品，塑創綠色循環」記者會，邀請國內示範業者花王、耐斯等企業，希望與產業攜手並進，減少元物生料耗用，達到2025年再生使用比率達25％、2030年達30％的目標。

環保署2020年成立「塑膠再生粒料推動平台」，串連品牌業、製瓶業、再利用機構等，倡議使用再生料添加比例，以2025年達到25％為目標，再生料使用量可增加約7.5萬公噸，貢獻減碳效益約15萬公噸；2021年規畫塑膠再生商品審查機制及要點草案，並完成辦理2家審查作業。

去年11月3日公告「非填充食品之塑膠再生商品推動作業要點」，同年5月衛福部也公布「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」申請作業流程。

花王採購部長吳孟娟表示，花王2016年推出全台首支100％再生PET產品後，持續積極推動再生料產品，目前已有60多種品項使用再生素料，商品都有環保標章，為響應政府政策，也會朝2030年目標邁進，希望政府能簡化驗證程序，加速推動廢容器回收費用優惠配套措施，鼓勵更多企業加入推動循環經濟。

耐斯生產部協理許輝煌指出，使用再生料因需人力回收、分類、再製造再生料產品，讓成本增加約3成，消費者雖支持環保概念，但要多掏錢購買仍會多考慮，因此需要政府協助，如政府採購法是否能將再生料產品納入優先採購產品，這樣才會有基本盤，政府帶頭做，民間消費自然就會起來。

金元福包裝公司研發部暨業務部經理陳強治說，國內客戶主要為好市多、家樂福、大潤發等量販店，以及義美、桂冠等食品大廠，一年PET用量約5萬噸，加上PL等其他材料約8萬噸。

陳強治表示，早年公司每年舉辦淨灘活動，但發現對減碳效益有限，經檢討公司ESG方向後，訂定將PET全數轉乘RPET目標，今年預計達成30％，儘管成本增加2成5，但目前旗下國內外客戶均已100％轉換使用RPET；另更規畫將賣場賣出去的再生料托盤、水果盤等回收再利用，重新製成托盤及水果盤，讓塑膠數量不再增加，預計今年開始實施。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩說，成立塑膠再生粒料推動平台後，已有部分業者加入驗證，而訂定再生商品作業要點，會優先推動非填充食品的塑膠容器使用再生料。

賴瑩瑩指出，由於目前驗證機制尚未建立完善，因此不清楚再生料實際使用情況及數量，但統計目前業者能產生30萬噸再生料，推估2020年用了6萬噸、2025年將增加7萬噸，後續待驗證制度建立好並讓消費者了解再生料後，將持續推廣食品類或物品類包材使用再生料。