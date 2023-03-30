「亞洲50」公布 湘樂餐飲集團創辦人林泉是台灣最大贏家

2023年「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）公布，由主廚林泉 ( Richie Lin ) 所創辦的MMHG湘樂餐飲集團，是台灣餐飲業的最大贏家。不但旗下餐廳「MUME」榮獲第45名，成為台灣唯一進榜餐廳；集團旗下泰式家常餐廳 「baan Taipei」，亦是今年以「Le Du」拿下「亞洲最佳餐廳」榮耀的Thitid Tassanakajohn（Chef Ton）主廚唯一的海外分店。

MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉（左）及行政主廚Chris Ma。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

對於「MUME」的再次進榜，林泉認為除了是對餐廳的肯定外，更感謝能讓國際看到集團一直以來對永續的堅持與努力，同時也謝謝來自土地的饋贈，讓「MUME」能夠透過佳餚，層層引領著顧客們認識台灣的餐飲文化。

「MUME」榮獲2023年「亞洲50最佳餐廳」第 45 名，成為台灣唯一進榜餐廳。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

「MUME」主打新歐式摩登料理。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

此外，2023年「亞洲50最佳餐廳」排名第一的「亞洲最佳餐廳」，由Thitid Tassanakajohn（Chef Ton）所領軍的米其林一星餐廳「Le Du」獲得，而集團旗下泰式家常餐廳「baan Taipei」，亦是Chef Ton曼谷餐廳「baan」的海外唯一分店。

泰式家常餐廳 「baan Taipei」，是 Chef Ton曼谷餐廳「baan」的海外唯一分店。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

「baan」的泰語原意為「家」，為承襲本店對食材的要求與精神，呈現出原汁原味的泰國家常菜，堅持使用新鮮香料，每日手工製作各式咖哩與醬料，希望顧客來用餐時能有「家」的感覺。

「baan Taipei」呈現原汁原味的泰國家常菜。圖／MMHG湘樂餐飲集團提供

湘樂餐飲集團創辦人林泉表示：「集團旗下每間餐廳都有一致的烹飪理念，擅於發揮在地食材特色，透過不同風格演繹並傳遞料理的美好，希望永續的價值能夠持續落實在旗下每一間餐廳。」

林泉由衷地感謝一直以來的合作夥伴，還有每一位顧客，集團將會繼續努力探索食餚的美好風味，持續將台灣的精緻餐飲帶向國際，發掘食材的更多可能性，往永續發展的方向前進。