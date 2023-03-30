影／長榮航空台北－克拉克開航 孫嘉明：看好轉機商機

長榮航空今天（30日）首航台北－克拉克航線，是繼馬尼拉、宿霧後第三個菲律賓航點，為慶賀該航線開闢，特別於桃園國際機場舉行首航儀式，並邀請長榮交響樂團以四重奏形式演出「西班牙吉普賽舞曲」、「搖擺Sway」等熱情、輕鬆的應景曲目。長榮航空公司總經理孫嘉明表示，新航線的開闢，不只是便利往返台灣與菲律賓的觀光客及商務旅客，同時也看好轉機商機。

今天的首航儀式由長榮航空孫嘉明總經理主持，邀請桃園國際機場公司楊偉甫董事長、航空警察局邱文亮局長、關務署台北關方國賢關務長、移民署國境事務大隊陳四信副大隊長、馬尼拉經濟文化辦事處魏珮柔駐臺副代表(Ms. Alice Q. Visperas)共同剪綵，儀式簡單隆重。

孫嘉明致詞時表示，長榮航空從1992年開闢馬尼拉航線，現在台北－馬尼拉每日飛航3班、台北－宿霧每日1班，加上今天開航每日1班台北－克拉克航線，每週將有35班飛往菲律賓3個航點的規模。今天首航班的旅客當中，超過8成是來自於歐美的轉機旅客，充分展現出桃園國際機場在亞洲的轉運樞紐地位與便利性。

孫嘉明指出，菲律賓、東南亞是很重要的市場，克拉克機場距北呂宋島近，觀光跟商務都蓬勃發展，也可以紓解馬尼拉機場一位難求的擁擠狀況，不但今天班機滿載，評估未來整體的載客率應該都有9成以上。

長榮航空表示，克拉克位於菲律賓邦板牙省安赫萊斯市西北部，為菲律賓重點經貿發展特區，當地治安良好且風景優美，除了經濟高度發展之外，宜人的氣候以及度假村林立，無論商務或是觀光旅遊，都極具發展潛力；特別是當地的輕航機飛行體驗、Zip Line空中飛人、洞窟探險、跳島浮潛與海中漫步、衝浪等水上活動，以及眾多的高爾夫球場、馬場等，相當受到熱愛戶外活動的民眾歡迎。