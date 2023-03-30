達文西減重手術3個月甩約29公斤 原破百的他三高病症控制住

57歲邱先生體重超過百公斤，同時合併糖尿病，高血壓，睡眠呼吸中止等肥胖合併症，曾接受胃袖狀切除手術，但又復胖到百公斤以上，事後求助中國醫藥大學新竹附設醫院成立減重中心，執行達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，三個月後體重已從117.5公斤降至89公斤。

中醫大新竹附醫今天舉辦記者會，院長陳自諒主持，由減重中心李威傑醫師分享個案，半年來以達文西手術成功幫10位病患成功減重，邱先生也出席，特別拿出減重前穿的牛仔褲，過去要穿40吋腰身的牛仔褲，現在只要穿35吋。

醫院指出，邱先生之前因為過多應酬導致重度肥胖，體重超過百公斤，同時合併糖尿病，高血壓，睡眠呼吸中止等肥胖合併症，三年前原先計畫接受胃繞道手術，但是因為邱先生年輕時曾因為闌尾破裂接受手術造成嚴重腸腸沾黏，因此，當時手術醫師決定改為執行胃袖狀切除手術。但是手術後一年，病人體重開始復胖到117.5公斤，而且所有肥胖合併症又復發。因此，求診中國醫藥大學新竹附設醫院減重中心李威傑醫師。

李威傑評估後，需執行達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，將原來嚴重腸沾黏部分完全分離，接著針對擴張的胃部進行再度袖狀胃切除，然後進行胃迴腸吻合手術，手術時間長達4個小時半，病人在術後2天順利出院，目前手術後3個月回診，病人體重已從117.5公斤降至89公斤，也一併解決糖尿病，高血壓，睡眠呼吸中止等肥胖合併症。

李威傑表示，透過達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，將胃縮小再接到腸子，所以吃下去的食物不易吸收，但是如果只是切胃，吃下去的食物還是會被腸子吸收，很容易復胖。

病患執行胃繞道手術，必須注意術後營養問題，建議要多攝取維他命或高蛋白，比較不會復胖。由於邱先生嚴重腸沾黏，屬於複雜性手術，透過達文西機器人手術平台穩定性高，傷口小，流血少，可協助醫師執行長時間的手術。