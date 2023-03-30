最新旅遊商品缺消費者保護規定 消基會籲數位部規管eSIM

隨著各國疫情逐漸穩定，出國人潮湧現。除了機票變貴，還有一個值得注意的地方—海外漫遊上網多了一個新選擇：eSIM。連假在即，為了解市售eSIM使用限制與消費者保護政策，消基會3月下旬隨機進行網路調查，提供消費者出國前選購參考。調查顯示，eSIM這項新型態服務中缺乏消費者保護政策，呼籲數位發展部應對於eSIM販售，做出行政指導，以保護消費者。

eSIM的全名是embedded SIM（嵌入式SIM），掃描一個QR code便可加入，讓手機連上電信業者的行動通信網路。

消基會指出，目前國內買得到的手機中，只有Apple的iPhone和Google的Pixel系列為大宗。Samsung的Galaxy系列雖然也支援eSIM，但是目前國內販賣的版本尚不支援這項功能，所以，消費者在購買eSIM時，一定要看清適用的手機機種和型號。eSIM除了購買方式方便，與電信業者的海外漫遊費率相比，價格的設定也非常有競爭力。可以預見漫遊eSIM的使用會快速成長，而業務的成長又會促成支援的手機種類變得更多。

消基會表示，調查中發現，eSIM大部分商品標示：下單完成並收到QRcode後恕不退費、eSIM一旦售出，不論原因，概不退換；其中只有編號9號「MOMO購物網 【Smart Go 商務旅遊上網卡】」說明於使用期限內，卡片破損無法辨識，或因其他非人為因素，造成卡片完全無法使用，經查該卡序號並無任何流量產生，可依照流程辦理退費，是比較符合消費者保護的政策，。消基會指出，eSIM只是國內商家向國外電信商批進來的一串ID，在使用者未使用任何流量的情形下，應該如同機票，有合理的更換機制。

因此，消基會表示，販售業者應有能力從國外電信上查詢售出的eSIM是否有流量，對於主張無法上網的消費者，應有合理的退費機制。此外，eSIM應可視消費者需求綁定開通日期，並在開始使用前提供更換機制，以方便消費者。