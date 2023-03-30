快訊

聽到工人尖叫聲！台中拆屋2層樓房倒塌3人受困 1人救出無生命跡象

還在嫌NET？時尚編輯說出真心話 「3個細節」韓國年輕人來台灣都懂朝聖

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

最新旅遊商品缺消費者保護規定 消基會籲數位部規管eSIM

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會調查顯示，eSIM這項新型態服務中缺乏消費者保護政策，呼籲數位發展部應對於eSIM販售，做出行政指導，以保護消費者。圖／消基會提供
消基會調查顯示，eSIM這項新型態服務中缺乏消費者保護政策，呼籲數位發展部應對於eSIM販售，做出行政指導，以保護消費者。圖／消基會提供

隨著各國疫情逐漸穩定，出國人潮湧現。除了機票變貴，還有一個值得注意的地方—海外漫遊上網多了一個新選擇：eSIM。連假在即，為了解市售eSIM使用限制與消費者保護政策，消基會3月下旬隨機進行網路調查，提供消費者出國前選購參考。調查顯示，eSIM這項新型態服務中缺乏消費者保護政策，呼籲數位發展部應對於eSIM販售，做出行政指導，以保護消費者。

eSIM的全名是embedded SIM（嵌入式SIM），掃描一個QR code便可加入，讓手機連上電信業者的行動通信網路。

消基會指出，目前國內買得到的手機中，只有Apple的iPhone和Google的Pixel系列為大宗。Samsung的Galaxy系列雖然也支援eSIM，但是目前國內販賣的版本尚不支援這項功能，所以，消費者在購買eSIM時，一定要看清適用的手機機種和型號。eSIM除了購買方式方便，與電信業者的海外漫遊費率相比，價格的設定也非常有競爭力。可以預見漫遊eSIM的使用會快速成長，而業務的成長又會促成支援的手機種類變得更多。

消基會表示，調查中發現，eSIM大部分商品標示：下單完成並收到QRcode後恕不退費、eSIM一旦售出，不論原因，概不退換；其中只有編號9號「MOMO購物網 【Smart Go 商務旅遊上網卡】」說明於使用期限內，卡片破損無法辨識，或因其他非人為因素，造成卡片完全無法使用，經查該卡序號並無任何流量產生，可依照流程辦理退費，是比較符合消費者保護的政策，。消基會指出，eSIM只是國內商家向國外電信商批進來的一串ID，在使用者未使用任何流量的情形下，應該如同機票，有合理的更換機制。

因此，消基會表示，販售業者應有能力從國外電信上查詢售出的eSIM是否有流量，對於主張無法上網的消費者，應有合理的退費機制。此外，eSIM應可視消費者需求綁定開通日期，並在開始使用前提供更換機制，以方便消費者。

消基會 退費 流量

延伸閱讀

內地旅團湧港阻街 旅監局3招分流 規定團餐至少30分鐘

業務早知車輛碰撞結果！遭立委質疑「TNCAP新車安全評等」公信力何在？

搶攻旅遊商機！7-ELEVEN領先同業首推eSIM卡申辦服務

菸害防制新法明上路 全面禁電子煙、加熱菸販賣需審查

相關新聞

幼兒園8月起師生比逐步降為1:12 教育部細節出爐

我國幼兒教育邁進一大步。國內幼兒園師生比1:15，超過40年未調降，教育部今天公布公共化幼兒園自今年8月起、準公共自20...

行政院通過公視法修正草案 史哲：盼盡速解開23年緊箍咒

公共電視法修正草案今經行政院會通過，將送請立法院審議。文化部長史哲表示，各界對於公視的發展，長年以來有諸多的期待及建議，...

是你嗎？本期統一發票誕生14位千萬富翁、12位百萬富翁

財政部表示，初步統計，今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。

兩波春雨 鄭明典：對水庫蓄水貢獻有限

今天將迎接本周第二波春雨，中央氣象局局長鄭明典在臉書指出，最近的春雨對自然生態幫助很大，但是對水庫蓄水貢獻有限，民眾還是...

清明時節不會雨紛紛 吳德榮：今鋒面有雨明空檔 周六再降雨

今天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今日鋒面影響，中部以北及東半部...

全台唯一「每天開」疫苗站4/30退場 服務逾4.7萬人次

台中市文心森林公園疫苗接種站前年底由診所醫師施勝桓承接，全年無休，免預約、隨到隨打，即便最少一天僅12人接種不敷成本也持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦