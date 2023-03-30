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清明節連假國1匝道儀控 苗警：盡可能兼顧平面道路交通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區，清明節連假將機動儀控。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區，清明節連假將機動儀控。圖／民眾提供

清明節連續假期，苗栗縣預期將湧進大量觀光旅遊及返鄉掃墓人、車潮，警方與高速公路局有共識，國道1號交流道匝道儀控機動調整，盡可能兼顧高速公路及平面道路交通，避免228連假頭屋、三義市區塞爆的噩夢。

苗栗縣警察局交通隊分析今年春節及228連續假期交通尖峰流量數據，及清明節連假適逢大湖草莓、泰安溫泉季進入尾聲，預估4月2、3、4日上午11點至1下午6點為車流高峰期，規畫近400名警力、民力80人次執勤，籲請用路人可事先做好行程規劃，避開交通尖峰時段。

今年2月27日下午因國1三義、頭屋交流道匝儀控，造成車流回者市區，車陣綿延數公里，清明節連假，警方與高公局達成共識，如果國1主線順暢，匝道儀控改為閃光黃燈紓解車流，視狀況再調整正常運轉；如果主線壅塞，仍適時調整紅、綠燈秒數，盡可能取得平衡。

此外，台61線西濱快速公路於4月3、4、5日中午12點至晚上9點，封閉竹南鎮冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾掩埋場，及苗11線6處平交路口，

大湖、泰安風景區連假每天下午3點以後，視車流量機動管制新外環道苗62之2線進出泰安風景區車流，引導車輛由苗62線進出。

交通隊提醒用路人，高速公路並實施高乘載管制措施，警方擺設交通錐，強化分向及改道路線，未符合高乘載規定車輛，一律引導駛離交流道，改走台61線或平面道路等替代路線，並在管制點入口適當位置架設攝影機，如硬闖或不服指揮之車輛，一律事後逕行舉發汽車所有人，呼籲駕駛人配合管制。

苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區，清明節連假將機動儀控。圖／民眾提供
苗栗縣三義鄉、頭屋鄉2月27日下午，因國道1號交流道儀控管制，車潮回堵到市區，清明節連假將機動儀控。圖／民眾提供

連假 高速公路 清明節

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