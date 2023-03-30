清明節連假國1匝道儀控 苗警：盡可能兼顧平面道路交通

清明節連續假期，苗栗縣預期將湧進大量觀光旅遊及返鄉掃墓人、車潮，警方與高速公路局有共識，國道1號交流道匝道儀控機動調整，盡可能兼顧高速公路及平面道路交通，避免228連假頭屋、三義市區塞爆的噩夢。

苗栗縣警察局交通隊分析今年春節及228連續假期交通尖峰流量數據，及清明節連假適逢大湖草莓、泰安溫泉季進入尾聲，預估4月2、3、4日上午11點至1下午6點為車流高峰期，規畫近400名警力、民力80人次執勤，籲請用路人可事先做好行程規劃，避開交通尖峰時段。

今年2月27日下午因國1三義、頭屋交流道匝儀控，造成車流回者市區，車陣綿延數公里，清明節連假，警方與高公局達成共識，如果國1主線順暢，匝道儀控改為閃光黃燈紓解車流，視狀況再調整正常運轉；如果主線壅塞，仍適時調整紅、綠燈秒數，盡可能取得平衡。

此外，台61線西濱快速公路於4月3、4、5日中午12點至晚上9點，封閉竹南鎮冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾掩埋場，及苗11線6處平交路口，

大湖、泰安風景區連假每天下午3點以後，視車流量機動管制新外環道苗62之2線進出泰安風景區車流，引導車輛由苗62線進出。