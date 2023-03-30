增就業機會！新北創中高齡者友善職場認證 獎金最高5萬

超高齡化社會將到來，新北市鼓勵企業建立中高齡友善職場，今年更開辦「中高齡者及高齡者友善職場認證」計畫，獲證單位除公開表揚、頒發2萬元獎勵金，表現卓越者最高發給5萬元，希望讓獲得認證的優良企業被看見，同時增加中高齡及高齡者就業機會。

新北市勞工局表示，該認證評核共4大面向，分別為「組織文化與機制」、「工作設計及身心健康促進」、「職涯發展與世代傳承」及「退休轉銜準備與再就業規劃」，再細分22個指標及30個評估項目，同時邀請學者專家組團實地訪視，找出對中高齡者及高齡者最友善的企業。

新北市汐止區「食家安飲食文化股份有限公司」提供團膳服務20年，主要供應大台北地區30、40所國中小學的營養午餐，公司負責中央廚房與配送餐點的多為中高齡員工，總員工數93人，中高齡員工就有36人。由於工作內容需高度倚靠體力勞動，且環境高溫濕滑，一度讓員工擔憂工作安全。

勞工局表示，該公司後來申請續航中心企業輔導服務，藉由顧問建議，透過「職務再設計補助計畫」申請到「肌力裝」輔具，改善廚工與團膳司機因長期搬運重物，引發腰部不適；至於工作環境部分，則重新請廠商配置規畫烹飪區進風、排風管線位置，緩解高溫悶熱問題，讓中高齡員工能在更舒適的職場工作，公司得知友善職場認證計畫後，也表達高度參與意願。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，推動中高齡及高齡者就業服務，自2018年全國首創「中高齡者職場續航中心」，2020年提高女性勞動參與，轉型為「婦女及中高齡者職場續航中心」，2021年增設「銀髮人才服務據點」，並透過企業輔導顧問團，活化企業中高齡人力再運用，推廣「青銀共事」，至今開發155家「顧家好企業」，共同打造樂齡工作城市。