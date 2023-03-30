台南仁德農會辦「在地小農市集」 幫小農行銷在地蔬果

台南市仁德區農會幫在地小農行銷，今天在農會停車廣場舉辦「鴻兔大展-在地小農市集」，邀請七個在地小農擺攤販賣當季農產品，呼籲民眾多直接與農民聯絡、多購買在地農產品，減少碳足跡也能幫助小農維持生計。未來兩個月也將各辦一場。

家政指導員劉秀珠、四健指導員陳素娟指出，生產者和消費者在農夫市集直接互動、交流，希望透過交流而瞭解，建立相互信任的平台，讓消費者有機會可以認識食物生產者與食物來源，吃得到無毒新鮮的在地蔬果。

推廣部主任黃慧君表示，農夫市集的「地產地銷模式」減少碳足跡、也幫助小農不受中間商控制，掌握自己的通路，從而增加收入，帶動仁德農村生機與活力。

農事指導員李惠玉說，參加展售的有「地瓜媽媽」黃家榛，太康、新世紀有機農場、如意無毒小菜園、曙光香草園、W succulent 多肉植物、阿鴻農場等。以下各家主要產品、負責人及聯絡方式，民眾可以直接聯絡詢問。

阿鴻農場陳展鴻，小蕃茄、香瓜、西瓜等，0903882388。

地瓜媽媽(素珠)黃家榛，地瓜、蕃茄、芭樂、蔬菜。0937399374

如意無毒小菜園張振發、方瀅雅，雪翠，青花筍，玉米筍，甜菠菜，黃金莓，茄茉菜，蔥。0914111605。

村家味林雅鴻、林雅溶，0932715257。季節蔬菜:有機番茄、有機青花菜、有機高麗菜，農產加工品:手工麵、義式番茄肉醬。

新世紀有機農場洪一仁，0910895995。有機蔬菜及水果。

W succulent林齊韋，0911198324。多肉植物。

曙光香草園沈意萍，0935323666。桑葚汁、桑葚果醬、梅子醋、檸檬醋。