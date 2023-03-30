房貸補貼不公平？ 林右昌：先顧中低薪者

政府祭出房貸補貼，卻未能體恤地方狀況不同！內政部長林右昌30日赴立法院備詢雖表示，政府已加速興建社宅，並祭出租屋與房貸補貼。民眾黨立委陳琬惠卻質疑，房貸補貼不分狀況都補助3萬元，應考量縣市狀況不同衡量標準。林右昌回應說，政策重點在補助「中低薪」，且許多民眾沒有申報所得稅，在執行面難以勾稽。

房貸補貼有失公平

內政部長林右昌解釋說，中央與地方政府持續興建社宅，但地方政府常遇到人才不足的瓶頸。內政部已調升補助地方政府的業務處理額度，並請地方政府增加人力。他也指出，為了減少中低薪房貸族的壓力，房貸族家庭成員所得低於120萬，且原始核貸金額低於700萬以下（台北市則是850萬），均一次性撥付3萬元。

自用住宅貸款補貼方案，除了台北核貸金額資格為800萬，其他縣市條件皆為700萬。對此，民眾黨立委陳琬惠表示，各縣市的物價、房價與薪資不同，卻申請資格、補助金額卻都一視同仁，是否有失公平？

林右昌回應說，此次補貼方案的重點在於補助「中低薪」的房貸族，所以有家庭總所得120萬以下的條件，房貸額度資格並非焦點。陳琬惠呼籲，盼政府能以「房貸所得比」做為補貼依據。林右昌回應說，因為我國有3成民眾沒有申報所得稅，在執行面難以勾稽。

綠委：檢討容積率

民進黨立委張宏陸說，因為通膨、原物料短缺等狀況，全世界都面臨高房價的狀況，有沒有參考過其他國家的做法？林右昌回應說，各國都祭出打房政策，不過因為國情、法規與社會體制不同，不一定能適用於台灣，但會做為房屋政策的參考。

張宏陸表示，房市仍然是供給需求的問題，都市容積率的政策是否需要全面檢討？林右昌回應說，各縣市都市計畫都會定期檢討容積率，但每個縣市都有不同的狀況，各縣市實務上都不會照規劃去做，導致許多建設劃在不能蓋房的空間，最後造成「容積錯置」的問題。

先解決容積錯置

張宏陸呼籲，「只要提供容積率，就能增加房屋供給」，也有許多地方政府提供綠能建築更多容積增額，但各地方各自為政，不如中央做統一通盤的檢討。

林右昌回應表示，建築容積需要與公共設施必須要配套，否則將發生公共設施不足的狀況；且台灣容積率不是不夠，而是許多容積被放在不對的地方，政府未來的目標是設法更正此一現象。

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