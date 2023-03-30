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兒童節連假將至 醫師籲勤洗手預防腸病毒

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
兒科醫師邱俊哲提醒家長要落實勤洗手的習慣。圖／土城醫院提供
兒科醫師邱俊哲提醒家長要落實勤洗手的習慣。圖／土城醫院提供

新北市立土城醫院日前在兒童節連假前夕宣導防治腸病毒。院長黃璟隆指出天氣漸熱，為預防腸病毒家長須提高警覺，兒科醫師邱俊哲指出腸病毒流行季節通常在夏秋，又以71型、D68型兩者可能併發重症，嚴重者可能心肺衰竭，重症致死率達10至25％。

土城醫院日前在兒童節連假前夕提醒小朋友洗手重要性，土城醫院兒科醫師邱俊哲指出，腸病毒流行季節通常在夏秋，根據疾管署統計國內腸病毒門急診今年1月底至2月初就診急增4成，去年12月門診就陸續出現個案，5歲以下兒童是高危險群。

邱俊哲表示，因幼童抵抗力較低，其症狀反應較為劇烈，其中又以腸病毒71型、D68型需要特別注意，兩者都有可能併發重症機會。因應兒童節連續假期許多家庭都會安排出遊，需多加注意外食風險與飲食安全衛生，且酒精不會消滅腸病毒，平時就要勤洗手。

邱俊哲說，若小孩出現食慾精神活力下降、意識不清叫不醒、睡覺會驚醒或心跳每分超過140下就須立即送醫；重症患者會產生腦幹腦炎，出現抽搐、眼歪嘴斜、手腳沒力氣等神經學症狀，最後嚴重者可能心肺衰竭，重症致死率達10至25％。

黃璟隆表示，新冠疫情雖趨緩，但長期培養的衛生習慣已融入民眾生活，腸病毒是靠口糞、飛沫傳染，雖然室內口罩禁令逐步解除，仍建議幼童在教室內戴上口罩，減少飛沫傳染機會。

土城醫護與OPEN小將一起「童」樂「手」護健康宣導防治腸病毒。圖／土城醫院提供
土城醫護與OPEN小將一起「童」樂「手」護健康宣導防治腸病毒。圖／土城醫院提供

腸病毒 兒童節

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