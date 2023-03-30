兒童節連假將至 醫師籲勤洗手預防腸病毒
新北市立土城醫院日前在兒童節連假前夕宣導防治腸病毒。院長黃璟隆指出天氣漸熱，為預防腸病毒家長須提高警覺，兒科醫師邱俊哲指出腸病毒流行季節通常在夏秋，又以71型、D68型兩者可能併發重症，嚴重者可能心肺衰竭，重症致死率達10至25％。
土城醫院日前在兒童節連假前夕提醒小朋友洗手重要性，土城醫院兒科醫師邱俊哲指出，腸病毒流行季節通常在夏秋，根據疾管署統計國內腸病毒門急診今年1月底至2月初就診急增4成，去年12月門診就陸續出現個案，5歲以下兒童是高危險群。
邱俊哲表示，因幼童抵抗力較低，其症狀反應較為劇烈，其中又以腸病毒71型、D68型需要特別注意，兩者都有可能併發重症機會。因應兒童節連續假期許多家庭都會安排出遊，需多加注意外食風險與飲食安全衛生，且酒精不會消滅腸病毒，平時就要勤洗手。
邱俊哲說，若小孩出現食慾精神活力下降、意識不清叫不醒、睡覺會驚醒或心跳每分超過140下就須立即送醫；重症患者會產生腦幹腦炎，出現抽搐、眼歪嘴斜、手腳沒力氣等神經學症狀，最後嚴重者可能心肺衰竭，重症致死率達10至25％。
黃璟隆表示，新冠疫情雖趨緩，但長期培養的衛生習慣已融入民眾生活，腸病毒是靠口糞、飛沫傳染，雖然室內口罩禁令逐步解除，仍建議幼童在教室內戴上口罩，減少飛沫傳染機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言