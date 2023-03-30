新北連3個月活動滿滿 呼籲選合法旅宿入住

即將迎來兒童節及清明連假，新北市觀旅局跨局處推出一系列活動，自3月底至6月底，邀請民眾來新北市入住合法旅宿，參加內容豐富的各項活動。觀旅局表示，呼籲民眾規劃旅遊行程選擇住宿時，應入住新北市合法旅宿，訂房前可先上「台灣旅宿網」或「新北市觀光旅遊網」的住宿搜尋。

觀旅局表示，明日起由碧潭水舞打頭陣，啟動4月一系列精采活動的序幕：4月1日至4月8日由鶯歌陶瓷博物館配合兒童節系列活動，推出特別課程主題「彩虹星球的元宇宙」，透過多媒材創作讓兒童體驗不一樣的創作趣味，從創作的過程中引發兒童聯想力與創造力。

4月1日至4月3日下午2點到8點，新北市資訊中心結合板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅及新板希爾頓酒店辦理「光合森活指南」市集活動，民眾凡至活動現場下載「新北行動支付」及掃描QRcode就可領取新北幣100元獎勵，並可直接於現場特定攤位使用。

4月1日至4月5日金山海灣溫泉會館推出國小以下兒童享露天SPA免費專案（需家長陪同）。4月1日至4月5日萬里野柳海洋世界除了精彩的海豚表演及海底隧道外，亦推出「波比買禮物」及「波比尋寶趣」等2項期間限定活動，歡迎民眾一起親近海洋生物及參加限定活動。4月4日當天烏來雲仙樂園則推出3至12歲以下兒童半價優惠，另連假期間也有相關表演。