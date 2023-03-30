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偏鄉眼疾比想像中多 台東醫院義診44學童篩出3斜視

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
衛福部台東醫院和台東家扶中心合作，前往關山地區眼科義診，44位學童中篩出3位斜視，另有2位長輩白內障。圖／部東醫院提供
衛福部台東醫院和台東家扶中心合作，前往關山地區眼科義診，44位學童中篩出3位斜視，另有2位長輩白內障。圖／部東醫院提供

衛福部台東醫院和台東家扶中心合作，前往關山地區眼科義診，44位學童中篩出3位斜視，另有2位長輩白內障。醫師對症下藥、配贈愛心眼鏡。醫師直言「偏鄉眼疾比想像中多」。

部立台東醫院眼科醫師謝靜茹帶領眼科團隊，到關山地區辦理眼科義診，共有百餘名偏鄉居民、學童預約掛號，要看眼疾或視力檢查，檢查53名大人和學童，其中篩出3位學童斜視。

義診現場除了部東眼科團隊，一位關山在地的驗光師林明德，1個星期前關山家扶的員工到店裡維修眼鏡提起將有義診，他一聽立馬表示願意加入支援，同時在醫師旁默默觀察吸收新知。

謝靜茹說，部分長輩及孩子晚上睡前看手機，在沒有開燈下，對眼睛都不好，睡前無論看手機、看書，閱讀的時候一定要有室內燈，有充足的光線再搭配一盞檯燈，這樣子眼睛才不會疲勞。

帶孩子檢查的林媽媽表示，1年多前她就發現老大看東西的時候右眼眼球總是偏一邊，心裡知道大概就是斜視了，就是斜視，她會找時間帶孩子開始矯正眼睛。

另謝靜茹說，長者視力檢查發現主要症狀是白內障，需手術追蹤治療，同時也開出7張愛心眼鏡處方，後續再安排時間來配鏡。

醫師 義診 台東

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