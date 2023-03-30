快訊

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

他賣衣服一年營收最高5千萬…51歲收掉開計程車！ 賺錢觀曝光：要抓到時代趨勢

不斷更新／台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 11點19分救出第一人

清明連假國一、國三、台86線警方公告疏導管制替代道路

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
清明連假國一、國三、台86線警方公告疏導管制替代道路。記者周宗禎／翻攝
清明連假國一、國三、台86線警方公告疏導管制替代道路。記者周宗禎／翻攝

國一中山高台南仁德交流道、國三南二高台南關廟交流道及台86線歸仁交流道連續假期經常塞車。轄區歸仁警察分局今天公告清明節5天連假交通疏導管制、替代道路供民眾參考。且連假每天早上8點至12點將視車流彈性封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，呼籲民眾留意減少塞車與繞路。

歸仁分局表示，後天4月1日至5日將針對轄區各交通要道、旅遊勝地、轄內各公墓地區及納骨堂執行連續假期交通疏導專案勤務。上述國一、國三及台86線交通流量大到影響行車速度時，請與民眾改走以下道路。

國道1號仁德交流道北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。

南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

台86線快速公路往國道3號關廟交流道：建議下歸仁交流道沿台86線側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。或提早下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

台南市東區要經裕農路上國道3號民眾，除利用關廟交流道也可直行仁德區太子路、歸仁區和順路、左轉台39線、右轉台20線再接國道3號新化系統交流道，或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

台86線快速公路橋下迴轉道出入口封閉時替代道路如下：

市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線、台19甲線接國道3號關廟交流道。

台86線快速公路東行下歸仁交流道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。

台86線快速公路東行下歸仁交流道往歸仁市區車輛，左轉台86線快速公路下迴轉道、左轉側車道直行、右轉凱旋路往歸仁市區。

歸仁分局表示，將於連假期間加強取締酒後駕車及防制危險駕車專案勤務，並呼籲民眾應遵守車輛勿違規停車、行人不任意穿越馬路等各項交通法規，開心出遊，平安返家。

清明連假國一、國三、台86線警方公告疏導管制替代道路。記者周宗禎／翻攝
清明連假國一、國三、台86線警方公告疏導管制替代道路。記者周宗禎／翻攝

國道 車道 台南

延伸閱讀

清明連假後恢復施工 中橫兩路段4月管制放行

全台最美公署重新開張 清明連假來台南拍美照聽二手家具故事

明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

杉原灣清明連假起啟動海域安全服務 電音派對也登場

相關新聞

是你嗎？本期統一發票誕生14位千萬富翁、12位百萬富翁

財政部表示，初步統計，今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。

兩波春雨 鄭明典：對水庫蓄水貢獻有限

今天將迎接本周第二波春雨，中央氣象局局長鄭明典在臉書指出，最近的春雨對自然生態幫助很大，但是對水庫蓄水貢獻有限，民眾還是...

清明時節不會雨紛紛 吳德榮：今鋒面有雨明空檔 周六再降雨

今天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今日鋒面影響，中部以北及東半部...

全台唯一「每天開」疫苗站4/30退場 服務逾4.7萬人次

台中市文心森林公園疫苗接種站前年底由診所醫師施勝桓承接，全年無休，免預約、隨到隨打，即便最少一天僅12人接種不敷成本也持...

清明連假後恢復施工 中橫兩路段4月管制放行

清明連假過後，台9線中橫公路慈雲橋、關原兩處路段施工，一直到4月底實施交通管制，慈雲橋路段上午7時至晚間6時每2小時放行...

到本世紀末只剩60億人 研究：社會愈進步人口下降愈快

雖然許多發達國家面臨少子化趨勢，但全世界人口繼續快速增加，聯合國報告指出，世界人口超過 80 億大關，預估將增長到 100 億以上，直到本世紀結束才會下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦