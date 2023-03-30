清明連假國一、國三、台86線警方公告疏導管制替代道路

國一中山高台南仁德交流道、國三南二高台南關廟交流道及台86線歸仁交流道連續假期經常塞車。轄區歸仁警察分局今天公告清明節5天連假交通疏導管制、替代道路供民眾參考。且連假每天早上8點至12點將視車流彈性封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，呼籲民眾留意減少塞車與繞路。

歸仁分局表示，後天4月1日至5日將針對轄區各交通要道、旅遊勝地、轄內各公墓地區及納骨堂執行連續假期交通疏導專案勤務。上述國一、國三及台86線交通流量大到影響行車速度時，請與民眾改走以下道路。

往國道1號仁德交流道北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。

南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

台86線快速公路往國道3號關廟交流道：建議下歸仁交流道沿台86線側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。或提早下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流道或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

台南市東區要經裕農路上國道3號民眾，除利用關廟交流道也可直行仁德區太子路、歸仁區和順路、左轉台39線、右轉台20線再接國道3號新化系統交流道，或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

台86線快速公路橋下迴轉道出入口封閉時替代道路如下：

市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線、台19甲線接國道3號關廟交流道。

台86線快速公路東行下歸仁交流道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。

台86線快速公路東行下歸仁交流道往歸仁市區車輛，左轉台86線快速公路下迴轉道、左轉側車道直行、右轉凱旋路往歸仁市區。