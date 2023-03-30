衛福部拚「傳染病防治法」修法 若未通過恐影響這件事

為因應新冠疫情各類防疫、振興經濟事項，而立法通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，但隨著新冠疫情趨緩，特別條例將於今年6月30日到期。衛福部為銜接後續新興傳染病防疫事宜，著手修訂「傳染病防治法」，衛福部長薛瑞元說，若6月30日前未立法完成，不排除對於未來出現新變異株或新興傳染病時，如果要重啟隔離、檢疫等防疫措施，可能會出現問題。

立法院今審查「再生醫療製劑條例」，薛瑞元針對「傳染病防治法」修法事宜表示，該修正草案於日前已送到行政院審議，目前已審過一輪，但其中還有地方需要著修，因此，應還會再開會一次討論，隨後應可完成政院版本，並送立法院進行立法工作，而現在已經3月底，時間確實有點趕，但仍希望6月30日前立法完成，「我們（衛福部）會拼拼看。」

薛瑞元說，「傳染病防治法」規範範圍很大，這次修法為銜接「特別條例」，將先針對比較急迫的條文，進行第一階段修法，包括傳染病相關隔離、檢疫、隔離通知等管制措施，與醫材或衛材徵用、疫苗採購等，另不急迫但有爭議的條文，將在第二階段討論。

如果修法未完成，是否影響未來的傳染病防治？薛瑞元說，就目前新冠疫情管制措施，均已逐步解封，這部分較無影響，但往後如果又出現新變異株或新興傳染病等，如果要重啟隔離、檢疫等相關防疫措施，可能就會出現問題，因此「不排除會有影響。」