快訊

評／TikTok執行長出席聽證會 言詞閃避反曝其害

他賣衣服一年營收最高5千萬…51歲收掉開計程車！ 賺錢觀曝光：要抓到時代趨勢

不斷更新／台中驚傳2層樓房屋倒塌3人受困 11點19分救出第一人

衛福部拚「傳染病防治法」修法 若未通過恐影響這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
薛瑞元說，關於「傳染病防治法」修法，衛福部會拼拼看，避免出現新變異株或新興傳染病時，相關隔離、檢疫等防疫措施受到影響。本報資料照片。圖為桃園機場檢疫人員舉牌招攬旅客辦理檢疫手續。本報資料照片
薛瑞元說，關於「傳染病防治法」修法，衛福部會拼拼看，避免出現新變異株或新興傳染病時，相關隔離、檢疫等防疫措施受到影響。本報資料照片。圖為桃園機場檢疫人員舉牌招攬旅客辦理檢疫手續。本報資料照片

為因應新冠疫情各類防疫、振興經濟事項，而立法通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，但隨著新冠疫情趨緩，特別條例將於今年6月30日到期。衛福部為銜接後續新興傳染病防疫事宜，著手修訂「傳染病防治法」，衛福部長薛瑞元說，若6月30日前未立法完成，不排除對於未來出現新變異株或新興傳染病時，如果要重啟隔離、檢疫等防疫措施，可能會出現問題。

立法院今審查「再生醫療製劑條例」，薛瑞元針對「傳染病防治法」修法事宜表示，該修正草案於日前已送到行政院審議，目前已審過一輪，但其中還有地方需要著修，因此，應還會再開會一次討論，隨後應可完成政院版本，並送立法院進行立法工作，而現在已經3月底，時間確實有點趕，但仍希望6月30日前立法完成，「我們（衛福部）會拼拼看。」

薛瑞元說，「傳染病防治法」規範範圍很大，這次修法為銜接「特別條例」，將先針對比較急迫的條文，進行第一階段修法，包括傳染病相關隔離、檢疫、隔離通知等管制措施，與醫材或衛材徵用、疫苗採購等，另不急迫但有爭議的條文，將在第二階段討論。

如果修法未完成，是否影響未來的傳染病防治？薛瑞元說，就目前新冠疫情管制措施，均已逐步解封，這部分較無影響，但往後如果又出現新變異株或新興傳染病等，如果要重啟隔離、檢疫等相關防疫措施，可能就會出現問題，因此「不排除會有影響。」

傳染病 隔離 薛瑞元

延伸閱讀

今年流感疫苗多一款？ 薛瑞元曝「這家」若合格會採購

指揮中心4月降級或解編？ 薛瑞元：衛福部盤點工作中

影／部分負擔上路就醫漲價？ 薛瑞元：鼓勵開假日門診

部分負擔7月上路醫學中心看診逾千 薛瑞元：不鼓勵直衝醫學中心

相關新聞

是你嗎？本期統一發票誕生14位千萬富翁、12位百萬富翁

財政部表示，初步統計，今（112）年1-2月期統一發票千萬特別獎有14張，200萬元的特獎有12張。

兩波春雨 鄭明典：對水庫蓄水貢獻有限

今天將迎接本周第二波春雨，中央氣象局局長鄭明典在臉書指出，最近的春雨對自然生態幫助很大，但是對水庫蓄水貢獻有限，民眾還是...

清明時節不會雨紛紛 吳德榮：今鋒面有雨明空檔 周六再降雨

今天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今日鋒面影響，中部以北及東半部...

全台唯一「每天開」疫苗站4/30退場 服務逾4.7萬人次

台中市文心森林公園疫苗接種站前年底由診所醫師施勝桓承接，全年無休，免預約、隨到隨打，即便最少一天僅12人接種不敷成本也持...

清明連假後恢復施工 中橫兩路段4月管制放行

清明連假過後，台9線中橫公路慈雲橋、關原兩處路段施工，一直到4月底實施交通管制，慈雲橋路段上午7時至晚間6時每2小時放行...

到本世紀末只剩60億人 研究：社會愈進步人口下降愈快

雖然許多發達國家面臨少子化趨勢，但全世界人口繼續快速增加，聯合國報告指出，世界人口超過 80 億大關，預估將增長到 100 億以上，直到本世紀結束才會下降。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦