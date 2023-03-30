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台一高架防蝕塗裝工程 橋下車輛4月1日起夜間須改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為辦理台一線高架橋防蝕塗裝工程，自4月1日起至8月8日，每日夜間11時至翌日上午5時，將封閉橋下平面道路新北大道四段，用路人須提前改道通行。圖／新北工務局提供
為辦理台一線高架橋防蝕塗裝工程，自4月1日起至8月8日，每日夜間11時至翌日上午5時，將封閉橋下平面道路新北大道四段，用路人須提前改道通行。圖／新北工務局提供

台一線高架橋是雙北間交通要道，目前已多處老化鏽蝕，新北養工處表示，為辦理防蝕塗裝工程，4月1日起至8月8日每日夜間11點至隔日上午5點封閉橋下平面道路新北大道四段（宏匯廣場至中平路），請民眾配合現場義交引導改道。　

養工處指出，台一線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，為新北市與台北市間交通要道，同時連接省道快速道路台65線、台64線，交通流量龐大；檢視鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕情況，須防蝕塗裝工程以增加橋梁使用安全。

養工處說明，工程分兩階段進行，第一階段施工期程為4月1日至6月4日每日夜間11點至隔日上午5點，封閉往泰山方向新北大道四段（中港東路至新五路一段），請汽、機車配合交維管制引導改由中央路或中港東路通行。

第二階段為6月5日至8月8日，每日夜間11點至隔日上午5點，封閉往三重方向新北大道四段（中港東路至新五路一段），請汽、機車配合交維管制引導，改由中原路或中央路通行。

養工處提醒，施工期間若遇雨則順延，以保障施工人員及行車安全，提醒用路人提前或依照施工指示牌面改道通行，並遵守現場交維管制人員導引以確保行車安全，施工期間造成不便敬請見諒。

高架橋 老化

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