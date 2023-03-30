汽車不禮讓行人明起罰3600元！駕駛逆風「行人為何不走快點」 網傻眼

台灣近來常因車輛未禮讓行人發生車禍，之前「行人地獄」惡名更是傳到國外，交通部日前修法，提高汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行通過的罰責，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，一律提高為3600元處罰，新制明起上路。

不少人認同加重法則，但仍有逆風言論，有位網友在ptt發文，稱等紅燈時聽到旁邊大叔告訴後座兒子：「行人過馬路的時候自己要走快一點啊！不是說是行人就要讓他，在那邊慢慢走，全部車子都要等他，這樣交通不就跟以前一樣亂了？」原po感嘆，「台灣是行人地獄果然名不虛傳呀」。

不少網友傻眼，「慢慢走惹到你？綠燈斑馬線不能慢慢走？」、「過馬路走太快，等下被對向搶左轉的車撞怎麼辦？」「過馬路還是安全為主，要多快？難道用跑的？」、「到底為什麼綠燈不能慢慢走？在台灣當行人真的很卑微」、「說走快一點的，可以跟老人說說看」、「開車就是要讓，今天有人用爬的也要讓」、「行動不便的人跟盲人，不用過馬路是嗎？」

有駕駛深有同感，「常遇到綠燈剩五秒，行人還在慢慢散步」、「一堆過馬路在散步滑手機，超火大」、「說得很好啊，過馬路邊滑手機慢吞吞的，整條馬路等他過就好了」。

也有人點出駕駛觀念偏差，「很多人都這樣想」、「交通差是因為大家都不守規則，導致交通大亂，不是因為行人慢走，塞車是因為不禮讓、互相搶位，跟行人一點關係都沒有」、「會生氣的麻煩不要上路，駕照發給這種人是交通地獄的主因」、「自以為很趕，就是要教育你們行人最大，沒這種觀念壓根沒資格開車」。

也有人分享國外經驗，「那學越南把紅綠燈拆了，看他兒子以後怎麼過」、「在美國滑手機又慢慢走得過馬路，車都會讓」、「國外行人閉著眼睛都能走過去，還要吵行人能不能走快一點的只有台灣『行人地獄』了」、「台灣法律是真的蠻智障的，在澳洲你不讓行人扣點數跟罰錢，扣完直接扣駕照三個月，看誰囂張？」、「國外看到過馬路用跑的一定是台灣人」。